La Policía Nacional desarticula Blocus Sevilla antes de perpetrar saqueos masivos

La Policía Nacional ha abortado los planes de una nueva red dedicada a la agitación callejera y el pillaje organizado. Los investigadores han identificado a un joven como el principal responsable y cabecilla de la plataforma virtual denominada Blocus Sevilla, una célula creada con el propósito de subvertir la paz pública y ejecutar actos vandálicos coordinados en la capital hispalense. Además, los agentes han clausurado todos los perfiles telemáticos empleados por esta iniciativa para propagar sus consignas e incitar al delito.

Las pesquisas, puestas en marcha a comienzos del pasado mes de noviembre, se encuadran en un dispositivo más amplio desplegado en todo el territorio nacional para monitorizar y neutralizar la proliferación de esta clase de movimientos radicales en internet. A través de perfiles públicos en diversas redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, el investigado se dedicaba a captar simpatizantes, a quienes suministraba detalles logísticos e instrucciones operativas para llevar a cabo robos sistemáticos y desórdenes en la vía pública.

La meta primordial del entramado consistía en orquestar una concentración violenta orientada al saqueo de áreas comerciales y a la destrucción deliberada del mobiliario urbano. Para maximizar el caos y entorpecer la respuesta de las fuerzas del orden, los instigadores habían planeado hacer coincidir la acción con la celebración de un gran acontecimiento deportivo en la ciudad. Este procedimiento calca las tácticas de sabotaje urbano importadas desde otras urbes europeas, buscando la aglomeración de masas como escudo para el vandalismo.

Conforme el grupo ganaba adeptos –llegó a congregar a cerca de un centenar de miembros–, el administrador intentó blindar su actividad derivando las conversaciones hacia canales y aplicaciones de mensajería encriptada mucho más opacas, con el claro objetivo de dificultar el rastreo policial. Sin embargo, la rápida intervención de los agentes especializados frustró la convocatoria antes de su materialización, evitando un grave menoscabo de la seguridad ciudadana y del patrimonio de los comerciantes.

Pese a que la estructura central ha quedado neutralizada y sus canales de difusión clausurados, fuentes policiales han confirmado que el operativo permanece abierto y no se descartan nuevas detenciones en las próximas fechas. Las fuerzas de seguridad mantienen el cerco sobre cualquier tentativa de delincuencia organizada que pretenda quebrar la convivencia pacífica y el Estado de Derecho.