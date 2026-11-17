El exalcalde socialista de Carboneras —Almería—, Cristóbal Fernández, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para ejercer un cargo o empleo público por adjudicar directamente las obras de sustitución del alumbrado del paseo marítimo por un importe cercano al medio millón de euros. La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena por un delito de prevaricación administrativa y ha rechazado el recurso presentado por el exregidor.

La resolución, dictada a principios de noviembre, ratifica el fallo del Tribunal de Instancia, Sección Penal 1 de Almería. Los magistrados consideran acreditado que el entonces alcalde prescindió de cualquier procedimiento administrativo para contratar los trabajos, vulnerando los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia que deben regir la contratación pública.

Los hechos se remontan a 2008, durante la etapa en la que Fernández estuvo al frente del Ayuntamiento de Carboneras, entre octubre de 2007 y junio de 2011. Según recoge la sentencia, el exregidor decidió adjudicar las obras directamente a dos empresas, pese a que inicialmente había aprobado que los trabajos se realizaran con medios propios municipales.

Una adjudicación de 492.182 euros

La actuación quedó formalizada mediante una resolución de Alcaldía del 8 de septiembre de 2008, en la que se aprobó la sustitución del alumbrado del paseo marítimo por un importe de 492.182,65 euros.

El presupuesto contemplaba que el Ayuntamiento ejecutaría directamente las obras con sus propios medios. Sin embargo, la ejecución terminó en manos de dos empresas privadas: Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL.

La sentencia considera probado que el procedimiento se llevó a cabo sin tramitar expediente administrativo de contratación y sin recurrir a un proceso de licitación que permitiera la concurrencia de otras empresas interesadas.

Las dos mercantiles presentaron facturas por los trabajos realizados. Indasa Almería SL facturó 360.937,23 euros, mientras que Instalaciones Moreno y Gañid SL giró facturas por otros 134.982,51 euros.

Ambas cantidades fueron abonadas con cargo a las arcas municipales, pese a que no existía un expediente de contratación que justificara formalmente la adjudicación de los trabajos.

El tribunal entiende que el exalcalde actuó con conocimiento de que su decisión contravenía el ordenamiento jurídico. La resolución judicial subraya que su voluntad se impuso a los intereses generales del Ayuntamiento y a los derechos de otros posibles licitadores que podrían haber concurrido a la ejecución de las obras.

La Junta de Andalucía reclamó la devolución

Las consecuencias de la contratación irregular también tuvieron un impacto económico en las cuentas municipales.

La actuación había contado con una subvención de la Junta de Andalucía por importe de 295.309 euros. Sin embargo, las irregularidades detectadas y la ausencia de justificación formal llevaron a la Administración autonómica a ordenar la devolución de esa cantidad, además de los correspondientes intereses.

La decisión supuso un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Carboneras, que tuvo que afrontar el reintegro de los fondos recibidos.

Este aspecto forma parte de las circunstancias recogidas en la resolución judicial, que examina tanto la forma en que se encargaron los trabajos como la ausencia de los mecanismos administrativos necesarios para justificar su ejecución.

La sentencia considera que la contratación no respetó las exigencias legales en materia de contratación pública y que se eludieron los controles que debían garantizar la transparencia en el uso de los fondos municipales.

La ausencia de expediente

La Audiencia Provincial también ha examinado los argumentos presentados por Cristóbal Fernández en su recurso de apelación.

El exalcalde cuestionaba la valoración de las pruebas realizada en primera instancia. Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia no aprecia errores que justifiquen modificar el fallo condenatorio.

Uno de los elementos determinantes fue el informe elaborado por el secretario del Ayuntamiento de Carboneras, que acreditó que no se había tramitado ningún expediente administrativo para ejecutar las obras.

Este documento permitió constatar que la resolución de Alcaldía que autorizaba la actuación no estuvo acompañada de los procedimientos exigibles para contratar los trabajos con empresas privadas.

Los magistrados destacan la contradicción entre lo aprobado inicialmente y lo que finalmente ocurrió. Aunque la resolución municipal establecía que las obras se ejecutarían con medios propios, en la práctica fueron subcontratadas a dos mercantiles sin autorización previa ni procedimiento de licitación.

Siete años de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia Provincial confirma así la condena por un delito de prevaricación administrativa, al considerar que la actuación del entonces alcalde supuso una vulneración consciente de las normas que regulan la contratación de las Administraciones Públicas.

El tribunal entiende que la adjudicación directa impidió aplicar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, además de privar a otros posibles interesados de la oportunidad de optar a la ejecución de las obras.

La pena confirmada es de siete años de inhabilitación para cargo o empleo público.

La resolución ratifica el pronunciamiento del juzgado de primera instancia y desestima el recurso de apelación del exregidor socialista por los hechos relacionados con la sustitución del alumbrado del paseo marítimo de Carboneras.