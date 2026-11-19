La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un dispositivo específico para articular el respaldo institucional y legal a quienes padecieron los siniestros ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, y Urda, en Toledo. Ubicado en dependencias judiciales, este recurso promovido por la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local coordinará la asistencia integral a más de cincuenta afectados y a sus familias.

El delegado territorial en Huelva, Mario Ariza Pérez, ha participado en la presentación de este servicio, cuyo objetivo es allanar el proceso burocrático que suele suceder a accidentes de esta gravedad. Durante el encuentro con los damnificados se expuso el catálogo de atenciones disponibles para encarar las consecuencias personales, judiciales y administrativas, garantizando un acompañamiento continuo que evite situaciones de desamparo ante gestiones de alta complejidad técnica.

Se mantendrá una ayuda prolongada

Por su parte, el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, Manuel Gavira, ha enfatizado que la iniciativa responde a la obligación de mantener una ayuda prolongada y no meramente coyuntural. Según ha subrayado Gavira, quienes sufrieron estos accidentes "necesitan algo más que una respuesta puntual" y requieren la certeza de contar con "una Administración que las escucha, las acompaña y les ofrece ayuda especializada durante todo el tiempo que sea necesario", de modo que ninguna persona afronte el proceso en soledad.

La atención técnica correrá a cargo del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), dispositivo público formado por juristas, psicólogos y trabajadores sociales. Este servicio asumirá de forma personalizada la orientación sobre los litigios judiciales, la tramitación de posibles indemnizaciones frente a aseguradoras y la solicitud de prestaciones, además de acompañar presencialmente a los afectados durante las comparecencias judiciales e interactuar con los distintos organismos.

Pese a que las instalaciones físicas radican en la calle Aragón de la capital onubense, la oficina ostenta una marcada vocación autonómica y atenderá a cualquier implicado al margen de su lugar de empadronamiento. Asimismo, el departamento autonómico tramita ya una ampliación contractual del SAVA destinada a sumar efectivos profesionales que absorban el aumento de las tareas de asesoramiento derivadas de ambos siniestros.