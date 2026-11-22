La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha llamado a la militancia socialista a no rehuir las discusiones políticas en su entorno cercano para defender la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del partido a una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante un acto celebrado en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos (Málaga), junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la portavoz local, Nieves Rosales, Montero instó a los simpatizantes a "complicarse la vida" y explicar el proyecto socialista entre familiares, amigos y conocidos.

"Si salta tu cuñado, tu hermana, tu hermano o tu sobrino, que salte. Aquí estamos los socialistas defendiendo un proyecto ganador en España", proclamó la dirigente ante los asistentes. En su intervención, insistió en que la vía más eficaz para frenar las críticas en los pueblos y en el ámbito doméstico es trasladar que "la mejor manera de depositar el voto progresista es votando PSOE", apelando así a la concentración del voto de izquierdas para lograr escaños y evitar un Gobierno de PP y Vox.

Elogio a Magdalena Álvarez y reivindicación de las mujeres del partido

El acto en Málaga sirvió también para que Montero reivindicara el papel de varias mujeres referentes dentro del socialismo. Dirigiéndose desde la tribuna a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía Magdalena Álvarez, presente entre el público tras la anulación parcial por parte del Tribunal Constitucional de su condena de inhabilitación en el caso de los ERE, Montero la calificó como "una maestra" y destacó su trayectoria pionera en la gestión económica autonómica.

Asimismo, la líder del PSOE-A puso como ejemplo de compromiso político en momentos difíciles a la propia Rebeca Torró —quien asumió la Secretaría de Organización tras la salida de Santos Cerdán— y a la histórica dirigente socialista malagueña Marisa Bustinduy.