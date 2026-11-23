Según el Centro de Estudios Andaluces (Centra), que depende de la Junta de Andalucía, conocido como el CIS andaluz, el Partido Popular sería la primera fuerza política el próximo 29 de noviembre si se celebrasen hoy las elecciones. El partido que lidera Juanma Moreno lograría, con un 31,3% de los votos, entre 24 y 26 escaños de los 60 que le corresponden a la comunidad autónoma en el Congreso. Este resultado supone una bajada con respecto a las generales de 2023, cuando el PP obtuvo el 36,4% y 25 escaños.

Por su parte, Vox experimentaría una subida del 15,3% al 19%, pasando de los nueve escaños que obtuvo en 2023 a entre 11 y 14.

Por la izquierda, el PSOE liderado por María Jesús Montero sufre una caída del respaldo del 8,5%, pasando del 33,5% que obtuvo en 2023 al 25%. Traducido en escaños, pasaría de los 21 escaños que aportó al Congreso hace tres años y medio a entre 18 y 20.

Es en este lado del espectro político donde podría producirse la gran sorpresa de la noche electoral, que ya han pronosticado algunas encuestas. Así, según estima el Centra, Adelante Andalucía se situaría como cuarta fuerza electoral en la región, siendo la primera vez que se presenta a unas elecciones generales en toda la comunidad autónoma —en 2023 sólo se presentaron por Ceuta—. Adelante Andalucía obtendría el 10% de las papeletas y lograría entre dos y cinco escaños. Con este resultado barrería, literalmente, al Frente Amplio de Ada Colau —que integra Izquierda Unida—, que obtendría un 7,3% y una estimación de entre cero y un escaño. Ese 7,3% se acerca peligrosamente al 5%, umbral por debajo del cual los partidos de izquierda agrupados en esa plataforma sucesora de Sumar perderían los seis escaños que obtuvo en 2023 en Andalucía o, en el mejor de los casos, conservarían sólo uno.

Más allá de estas formaciones, el sondeo del Centra no concede posibilidad a ningún otro partido de lograr escaños en el Congreso procedentes de las provincias andaluzas, lo que incluye tanto a Podemos como a Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación liderada por Alvise Pérez.

Abascal, mejor valorado que Sánchez

En cuanto a valoración de líderes el presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el más valorado, con 4,39 puntos de media, y un grado de conocimiento del 99,5%.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está peor valorado, con un 3,57 puntos, que el líder de Vox, Santiago Abascal, que obtiene una valoración media de 3,83 puntos.

Por su parte, Ada Colau, que lidera el Frente Amplio, recibe una calificación media de 2,90 puntos, mientras que la cabeza de cartel de Podemos, Irene Montero, está valorada con 2,47 puntos.

Feijóo es el candidato preferido por el 33,6% de encuestados para ser el próximo presidente del Gobierno. Por detrás de él se sitúan Pedro Sánchez (19,8%) y Santiago Abascal (14,3%).

Valoración de la gestión del Gobierno de Sánchez

Además, un 63,5 por ciento de los encuestados califica de "muy mala" (45,7%) o "mala" (17,8%) la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez "en términos generales", frente a un 24,7% la considera "buena" (18,9%) o "muy buena" (5,8%). Por último, un 73,2% de los andaluces entrevistados considera "necesario" un cambio de Gobierno, frente a un 24,1% que opina lo contrario. Y en cuanto al ejercicio del voto, un 92,8% de los encuestados asegura que el día de las elecciones irá a votar personalmente a su colegio electoral.