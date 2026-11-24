Nuevo golpe a las redes criminales de narcotraficantes que operan en el sur de España con el arresto de dos trabajadores portuarios en las instalaciones de Algeciras. Los detenidos están acusados de extraer un alijo de 53,8 kilogramos de cocaína que viajaba oculto en un contenedor marítimo procedente de rutas comerciales. La investigación, bautizada como operación Kados, destapa nuevamente las maniobras del crimen organizado por corromper los filtros de seguridad en uno de los puntos logísticos neurálgicos del comercio marítimo de nuestro país.

Utilizaban el 'gancho ciego'

Las pesquisas arrancaron tras obtener informaciones sobre una organización delictiva que contaba con la complicidad de operarios de la estiba en las dársenas gaditanas. El objetivo de la trama consistía en rescatar sustancias ilícitas recurriendo a la modalidad del 'gancho ciego', una técnica habitual consistente en introducir la droga en cargamentos legales sin el conocimiento de las empresas exportadoras ni de los destinatarios, confiando en enlaces internos para retirar el cargamento antes de los controles aduaneros.

El dispositivo policial se aceleró el pasado 5 de noviembre, cuando los investigadores tuvieron constancia de que se iba a perpetrar una extracción inminente aprovechando el turno de servicio de los ahora investigados en la terminal portuaria APM. Los agentes desplegaron una discreta vigilancia que permitió observar a los dos sospechosos, pertrechados con la indumentaria de la estiba y amparados en sus funciones laborales, forzando un contenedor del que sustrajeron varios fardos para meterlos en dos mochilas.

Escondieron la droga en una alcantarilla

Con el propósito de no levantar alarmas a la salida del recinto, los sospechosos escondieron los macutos con el estupefaciente, junto a diversas herramientas y prendas de trabajo, en el interior de una alcantarilla ubicada en una de las galerías de la terminal. Acto seguido, los dos individuos se dirigieron hacia los accesos exteriores con la intención de abandonar el puerto en una moto, momento en el que fueron interceptados y detenidos por los agentes de la Policía Nacional.

La posterior inspección del alcantarillado permitió intervenir las bolsas, que guardaban 43 paquetes de polvo blanco, a los que se sumaron otros dos localizados dentro de la estructura metálica manipulada. Los análisis mediante narcotest confirmaron que la sustancia intervenida era cocaína, arrojando un peso definitivo de 53,8 kilogramos distribuidos en 45 bloques. Ambos arrestados han sido puestos a disposición judicial acusados de tráfico de drogas a gran escala.