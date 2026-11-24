El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla ha hecho pública una solicitud urgente dirigida a los ciudadanos para acudir a donar componentes sanguíneos de todos los grupos. La situación requiere especial atención en los tipos 0- y A-, cuyas reservas almacenadas en las instalaciones hospitalarias han alcanzado niveles especialmente reducidos tras las últimas semanas de demanda clínica continuada.

Para facilitar la colaboración ciudadana y evitar desplazamientos complejos, el organismo sanitario ha desplegado sus equipos móviles por múltiples localidades de la provincia y barrios de la capital hispalense. En la jornada del martes, los profesionales sanitarios atienden a los donantes en Arahal —en la casa hermandad de Jesús Nazareno, de 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00—, en Écija —en el centro de salud Virgen del Valle y en el CEIP Blas Infante, de 17:30 a 21:00—, así como en Alcalá de Guadaíra, en las aulas del CEIP Pedro Gutiérrez entre las 16:30 y las 20:30.

La semana comienza con bajas reservas de los grupos 0- y A-. ¿No conoces tu grupo sanguíneo aún? Lo sabrás tras la #donacióndesangre en la provincia de #Sevilla y recibirás un sms con tu carné digital. Pórtalo siempre en tu teléfono, es una información valiosa. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/Bp6RNOP9MZ — CTS Sevilla (@donantessevilla) November 23, 2026

Otros puntos de donación

El calendario de colectas proseguirá a lo largo de los próximos días laborables. El miércoles se mantendrán operativos los puestos de tarde en Arahal y Écija, sumándose además una unidad en la propia capital andaluza, ubicada en la asociación vecinal El Triángulo de la barriada de San José Obrero, de 17:30 a 21:00. El jueves se añadirán puntos en las dependencias de la Hermandad del Gran Poder en Tocina y en el Centro de Empresas de El Viso del Alcor, ambos disponibles de 17:00 a 21:00.

La campaña semanal concluirá el viernes con visitas programadas a Guillena —en el centro cívico La Estación—, una nueva escala en El Viso del Alcor, Arahal y la iglesia adventista Séptimo Día en la calle Raso de Sevilla. Paralelamente, la administración recuerda la operatividad ininterrumpida de sus dos puntos fijos de donación: la sede central de la avenida Manuel Siurot y el Hospital Virgen Macarena, los cuales disponen de aparcamiento gratuito para facilitar la afluencia de voluntarios.