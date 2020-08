Canarias cierra el ocio nocturno, impone la mascarilla obligatoria y prohíbe fumar en la calle

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este jueves nuevas medidas restrictivas relacionadas con la evolución de la pandemia del coronavirus en la comunidad, como el cierre del ocio nocturno, la imposición de la mascarilla obligatorio en los espacios públicos y la prohibición de que los ciudadanos fumen en la calle -una medida que fue aprobada también hace unos días en Galicia-.

El anuncio se ha hecho en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que se retrocede en lo relacionado con la actividad del ocio nocturno porque uno de los mayores brotes de Covid-19 que se ha producido en las últimas semanas se encuentra relacionado con esta actividad. "Es uno de los sectores que precisa de esta marcha atrás para conseguir datos mejores frente a los que tenemos en estos momentos", ha dicho.

También se ha retrocedido en lo que a las reuniones de personas se refiere. A partir de ahora, no podrá haber más de diez personas a la vez en reuniones ni en viviendas ni el exterior. En este sentido, Torres ha admitido que si bien no pueden entrar en las viviendas para ver si se cumple o no, sí que consideran necesario legislarlo para si se incumple, sancionarlo. Por ello, apela a la responsabilidad de los ciudadanos.

El Gobierno de Canarias ha optado también por imponer la obligatoriedad de la mascarilla en todos los espacios, también en los abiertos donde hasta este momento si se cumplía el distanciamiento social se podía prescindir. Además Canarias se suma a Galicia y prohíbe fumar en espacios abiertos si no se mantiene la distancia de seguridad.

Estas medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno extraordinario está previsto que se publiquen en el BOC del 14 de agosto, para que entre en vigor a partir de este mismo día.