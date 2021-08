Ana Oramas: "La situación en Canarias es mil veces peor que la de Ceuta"

La llegada de pateras y embarcaciones con inmigrantes a las Islas Canarias no cesa y "en el último fin de semana han llegado 400 personas", según ha confirmado la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, en Es La Mañana de Federico. Unas cifras que se suman a los más de 3.000 menores no acompañados que ahora mismo está acogiendo esta Comunidad. Oramas ha denunciado "el abandono del Gobierno" y ha advertido de que no tienen ni los medios, ni la capacidad suficiente en estos centros para hacer frente a esta compleja situación.

Oramas ha asegurado que de seguir con este creciente ritmo en el flujo de inmigrantes, se podría llegar "a los 40.000 o 60.000 cuando acabe el año", un hecho que podría terminar con cualquier esperanza de recuperación del turismo puesto que "Canarias vive del turismo y de su imagen internacional". Sin embargo, a pesar de que las llegadas han aumentado hasta un 400%, "Sánchez ha estado de vacaciones en La Mareta y no ha sido capaz de reunirse ni con el presidente de las Islas Canarias que es de su partido", ha denunciado Ana Oramas. A pesar de todo, Canarias mantiene la esperanza de recuperar el turismo en la temporada de invierno gracias al turismo británico y el alemán, "el verano está perdido".

El abandono del Gobierno

Ni comisiones para analizar la situación, ni "se está cumpliendo con los traslados prometidos" por el Gobierno de España. Para la diputada de CC, "la situación en Canarias es mil veces peor que la de Ceuta" y ha destacado que su Comunidad Autónoma no es xenófoba, "siempre hemos acogido con solidaridad a los inmigrantes pero no podemos aceptar que se deje tirada a Canarias", mientras el presidente veranea allí.

Oramas ha reclamado establecer acuerdos diplomáticos con los países de origen, determinar quienes son menores a su llegada y llegar a acuerdos internacionales para gestionar los flujos de inmigración: "El Gobierno de Sánchez y Marlaska han decidido convertir Canarias en una cárcel". Ha señalado que las ONGs que trabajan en Canarias han advertido de la gravedad de la situación y que incluso "Podemos en Canarias ha pedido la dimisión de Marlaska, y el PSOE de Fuerteventura ha hecho lo mismo con Escrivá".

Tensiones internacionales

La diputada de Coalición Canaria ha denunciado que el Gobierno no haya aceptado la ayuda de la UE y las patrullas frontex para proteger las costas y las aguas de Canarias, así como ha criticado al Gobierno canario "por agachar la cabeza" ante Sánchez por ser del mismo partido político. Oramas ha destacado que "necesitamos ayuda para evitar una tragedia como la que hemos vivido, 500 personas han muerto ya en el traslado hasta Canarias".

También cree que "se han hecho las cosas muy mal, no solo con Marruecos, también con países como Senegal o Mauritania". Oramas ha asegurado que "la gente no viene a Canarias, la gente quiere llegar a Europa", y muchos de los que dicen ser menores ya tienen 17 o 18 años. Canarias, "con la mitad de la población en paro o en ERTE", difícilmente puede hacer frente a esta dramática situación. Además, cuestiona la dejadez del Gobierno con respecto al interés de Marruecos sobre las aguas territoriales de Canarias, y ha concluido que "el principal objetivo de Marruecos es que se reconozca su soberanía sobre el Sáhara".