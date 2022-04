Marruecos anuncia prospecciones frente a Canarias diez días después de la visita de Sánchez

Marruecos ha vuelto a confirmar que ambiciona los ricos yacimientos submarinos canarios. Sólo diez días después de la visita de Pedro Sánchez a Rabat tras el brusco giro del Gobierno sobre el Sáhara, Rabat ha anunciado prospecciones en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, marroquíes pero muy cerca de las aguas jurisdiccionales españolas que también considera suyas. Según la televisión canaria, Marruecos perforará dos pozos a unos mil metros de profundidad.

La visita de Sánchez a Mohamed VI ya levantó suspicacias por la mención que hacía a las aguas territoriales después de que hace dos años, el parlamento marroquí aprobara dos leyes que extendían su demarcación marítima incluyendo aguas canarias. El texto con los puntos del acuerdo del pasado 9 de abril se limitaba a anunciar la "reactivación del grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos".

A la decisión unilateral de Rabat apropiándose de aguas españolas en 2020 se suma la petición que tanto España como Marruecos elevaron ante la ONU sobre las aguas territoriales. En 2015, España solicitó extender la plataforma continental de las islas hasta las 350 millas; poco después, Marruecos hizo lo propio. Se da la circunstancia de que el monte Tropic, el más estudiado de los montes submarinos canarios, se encuentra dentro de esas 350 millas que ansía España y que también ambiciona Marruecos. Los investigadores que llevan años estudiando el subsuelo marino señalan que tanto ese monte como el resto de gigantescos volcanes submarinos canarios están recubiertos de una costra de ferromanganeso muy rica en minerales críticos, como cobalto, tierras raras, platino o telurio. También las aguas canarias esconden yacimientos de gas y petróleo, a los que España renunció en su día por las presiones ecologistas pero que Marruecos sigue teniendo en su punto de mira.

Algunos políticos de las islas, como el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, han dado la voz de alarma sobre las intenciones de Marruecos. El senador ha comparecido para pedir un "frente canario" para proteger los intereses de las islas frente a Rabat y ha denunciado que ni Pedro Sánchez ni Ángel Víctor Torres, el presidente canario, "van a mover un dedo ante la reactivación de las prospecciones por parte de Marruecos". Las prospecciones, señala, "no indican el inicio de una negociación entre ambos países tal y como ha vendido el presidente, Pedro Sánchez, sino un acuerdo ya cerrado".

"No pueden agachar la cabeza cuando Marruecos ha aprobado ya plantar plataformas para hacer prospecciones frente a Lanzarote y Fuerteventura, no pueden claudicar mientras España mercadea con la delimitación de las aguas poniendo en riesgo el patrimonio natural y la economía del archipiélago y mientras Marruecos sigue ganando terreno en su afán por apropiarse de las aguas de la Zona Económica Exclusiva", ha dicho. El nacionalista también ha lamentado que las catas se conozcan por un medio de comunicación y no por el gobierno regional y el central.

Mientras, el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha recordado cómo Marruecos se ha anexionado de forma unilateral las aguas del Sáhara Occidental, ha aprobado de forma también unilateral la ampliación de su demarcación oceánica y ahora anuncia unas prospecciones también como "medida unilateral" y "sin que esté correctamente" delimitada la mediana entre las aguas canarias y alauitas, "como manda" el derecho internacional del mar. Según Quevedo, la situación es consecuencia de las primeras prospecciones emprendidas en 2017 y denunciadas también en su día por el partido.

Mientras, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha defendido que sigue sin tocarse "ni un milímetro de las aguas canarias" tras las leyes aprobadas por el parlamento marroquí y ha defendido la activación del mecanismo para poner "cosas en común" anunciado tras la reunión en Rabat de Pedro Sánchez. Sí ha señalado que "es necesario" para que "no aparezcan decisiones unilaterales por uno de los lados".