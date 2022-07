Detenidos tres marroquíes por arrojar disolvente a la cara a un policía fuera de servicio

La Policía Nacional ha detenido a tres inmigrantes irregulares marroquíes por agredir con líquido corrosivo a un agente del cuerpo policial que se encontraba fuera de servicio en el momento de los hechos. Los tres arrestados, que tienen edades comprendidas entre los 32 y los 37 años, y que cuentan con varios antecedentes penales a sus espaldas, van a ser acusados de delitos de atentado a la autoridad y de lesiones.

Fuentes policiales han explicado a Libertad Digital que los hechos ocurrieron el pasado viernes por la mañana, cuando el agente agredido, que estaba fuera de servicio, regresaba a su casa en Las Palmas de Gran Canaria después de haber estado desayunando con su hermano -que también es agente del cuerpo- y su sobrina de 3 años. En ese momento, se cruzó con los tres individuos que le reconocieron, pues está destinado en Seguridad Ciudadana, patrullando las calles.

Los tres marroquíes comenzaron a increparle y amenazarle y le siguieron durante unos metros hacia el portal de su casa. El agente llamó a su hermano para pedirle ayuda y éste se acercó, pero esa ayuda no pudo evitar que los tres inmigrantes ilegales marroquíes arrojaran disolvente sobre la cara, tras lo que los tres magrebíes -con antecedentes penales y judiciales- emprendieron la huida a pie. Finalmente, fueron arrestados horas después por compañeros del agredido.

Las mismas fuentes han explicado que el policía tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta uno de los centros hospitalarios de la capital grancanaria, donde los servicios médicos comenzaron a tratar las consecuencias que provocó el contacto del disolvente con los ojos del agente atacado. El primer parte médico indica que en uno de los ojos se habría producido una quemadura en la retina, mientras en el otro una úlcera.

El agente se encuentra este lunes ya recuperándose de las lesiones en su domicilio particular, aunque todavía no ha recuperado la visión. Los médicos se encuentran valorando si será necesario someterlo a una operación quirúrgica o no para que pueda recuperar la visión.