Sale a la calle el acusado de matar a Romina Celeste, tras cuatro años en prisión provisional y sin juicio

El presunto asesino de Romina Celeste, la joven paraguaya -de 29 años- que murió el 1 de enero de 2019, ha salido a la calle este viernes. La Audiencia de Las Palmas le ha puesto en libertad sin fianza después de pasar cuatro años en prisión provisional sin que se haya celebrado el juicio. Una situación que -recuerda el juez en el auto- no se podía alargar más, porque así lo establece la ley.

Raúl Díaz entró en la cárcel el 13 de enero de 2019, acusado de matar, descuartizar y hacer desaparecer el cadáver de la que era su pareja. Él sólo reconoce que se deshizo del cuerpo. Según su versión, cuando llegó a casa -en Costa Teguise (Lanzarote)- después de pasar la noche de fiesta y consumiendo drogas, ella ya estaba muerta.

El ingeniero temió que le culparan. Ella le había denunciado por malos tratos dos días antes de casarse, el 8 de agosto de 2018. Así que decidió trocear y hacer desaparecer el cadáver, primero quemándolo en la barbacoa del jardín de su casa y después arrojándolo en diferentes puntos de la costa. Esperó unos días y acudió a un cuartel de la Guardia Civil para denunciar su desaparición.

En un principio, dijo a su entorno que la joven se había marchado voluntariamente tras una discusión de pareja que habrían tenido poco después de las campanadas, el 31 de diciembre de 2018. Pero pasaban los días y los allegados de la víctima no dejaban de preguntar por ella. Él empezaba a verse acorralado.

El 7 de enero, la familia de Romina -que no podía contactar con ella desde Paraguay- le pidió que denunciara su desaparición ante las autoridades. Desde Nochevieja no habían podido hablar con ella y estaban preocupados. Él atendió su petición, pero nunca se halló su cuerpo. Tan sólo se encontraron unos restos de tejido del pulmón en el agua, por lo que no se pudo determinar la causa de la muerte.

Se delató en una llamada

Eran de Romina. Así lo determinaron las pruebas de ADN. El plan podía haberle salido si no se hubiera delatado él mismo en una conversación telefónica con una amigo en la que explicaba con detalle como intentó deshacerse del cuerpo. "Todo el día en la barbacoa", llegó a decir con una frialdad pasmosa.

El 13 de enero fue detenido. La Guardia Civil le había intervenido el teléfono. Fue entonces cuando facilitó su versión de los hechos: que se encontró a Romina muerta en la casa que compartían, en la madrugada del 1 de enero. Él -se supone- no se encontraba en el domicilio. Según declaró, había salido con unos amigos y había consumido drogas. Aún así, la fiscalía presentó cargos contra él por homicidio, malos tratos, lesiones, profanación de cadáver y simulación de delito.

Los investigadores están convencidos de la culpabilidad de Raúl, pero inevitablemente ha quedado en libertad tras cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva. Eso sí, tiene la obligación de comparecer cada lunes en los Juzgados, se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido abandonar España. Aún así, la familia de la víctima teme que se fugue.