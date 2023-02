El mediador Antonio Navarro tiene fotografías y vídeos de todas las noches con diputados del PSOE

El caso Mediador ha irrumpido en la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo en la que están en juego todos los ayuntamientos y las mayoría de las Comunidades Autónomas. El PSOE, además, se enfrenta a un nuevo caso de corrupción con fiestas con prostitutas y droga en la que estarían implicados varios diputados y senadores y cuyo cabecilla el ex diputado socialista por Canarias, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el director de esRadio Canarias, Gonzalo Castañeda, ha relatado en qué consiste este caso y cómo están implicados los miembros del PSOE. La investigación comienza cuando la mujer del director general de Deportes del Cabildo insular de Tenerife, Ángel López, le pide explicaciones por unos pagos desorbitados en una tarjeta que resulta ser una tarjeta monedero que compartía con el mediador, Antonio Navarro. Con esta tarjeta, por ejemplo, pagó 40.000 euros en muebles y también se cargaban las juergas en Madrid.

La esposa de Ángel López le exigió que le dijera el origen de la tarjeta y los pagos y le obliga denunciarlo por uso fraudulento. Después de eso el mediador llama a López y le pregunta a qué viene esta denuncia y le explica las consecuencias que puede tener al estar al tanto las autoridades. Sin embargo, el director general de Deportes del Cabildo insular de Tenerife le responde que no tiene otra salida por las presiones de su mujer. Esta conversación transcurre mientras el mediador está en FITUR y cuando vuelve a Canarias es detenido y se pasa tres días en el calabozo.

66 gigas de fotos, vídeos y conversaciones

El director de esRadio Canarias ha contado que el abogado del mediador Antonio Navarro dice que éste no va a entregar su teléfono móvil y que no lo ha usado de forma fraudulenta sino permitida y que tiene información clasificada del Gobierno de Canarias. En este momento es cuando la juez que investiga el caso pide inmediatamente el embargo del móvil.

Ese terminal contiene hasta 66 gigas de información. De esas muchas son fotos y hay cantidad de vídeos y todas las conversaciones que mantuvo Antonio Navarro. Según Castañeda muchos de los vídeos contienen "conversaciones asquerosas y vomitivas". Entre las fotografías que se han filtrado salen diputados del PSOE con la cara tapada y van a salir más porque Navarro grababa todo. El mediador intentaba acreditar todas sus reuniones con vídeos y fotografías y las tiene de todas aquellas noches, como las del restaurante Ramsés en las que hubo diputados socialistas de Ávila, Sevilla, Burgos y Galicia.

Navarro ha desvelado que una noche en la que todavía había toque de queda en Madrid a las 12 de la noche, una de las juergas les pilló a los diputados y senadores del PSOE en un prostíbulo y se tuvieron que quedar a dormir allí. Al día siguiente llamaron a sus coches oficiales a calles aledañas para que les llevaran al hotel para asearse y volver a sus despachos en el Congreso y en el Senado.

Para el director de esRadio Canarias "lo llamativo es que el Gobierno de Canarias sabe todo esto desde mayo de 2021" y que a partir de esa fecha empiezan a echar a algunos de los integrantes de la trama como el entonces director general de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes, sobrino de Juan Bernardo Fuentes (Tito Berni). Lo curioso es que ha sido nombrado hace un mes como candidato a la alcaldía de Antigua. Sobre Tito Berni ha contado que llega a Congreso "por una carambola" cuando Pedro Sánchez nombra como ministra a Carolina Darias.

El Gobierno de Canarias sabía lo que sucedía porque había puesto a un topo en la trama. El secretario de Fuentes es una persona de confianza del propio presidente socialista canario, Ángel Víctor Torres, y el propio mediador Antonio Navarro entraba en diferentes consejerías "como Pedro por su casa", contando, además, con las felicitaciones del presidente regional. Sobre el mediador, que se ha puesto en contacto con los medios y ha contado su versión de lo que sucedió, está acreditado que puso en conocimiento de los superiores políticos lo que hacían los integrantes de la trama y ninguno hizo nada. Según Castañeda "todos han anunciado querellas, pero no hay ninguna presentada, para dejar claro que el mediador está mintiendo y que ninguno tenía conocimiento de lo que está pasando".

Ha descrito a Navarro como "un hombre que está encantado de conocerse a sí mismo. Un delincuente profesional" y ha contado cómo conoció al general de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa, a las puertas de un restaurante después de una sobremesa en Valencia. Le cuenta que tiene mucho peso en Canarias y él le contesta que ha estado en Canarias y empiezan las conversaciones entre ambos para hacer negocios. Este general prometía a todos los empresarios que les quitaría sanciones mientras les pedía "trabajo para el chocho volador, la amante del general. A todos los empresarios les pedía un trabajito para ella. Ese era el mando que había en Canarias en la Benemérita".

Menear el avispero

El caso Mediador ha puesto contra las cuerdas al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y a todo el PSOE. El director de esRadio Canarias ha dicho que "hay pánico" y que los dirigentes regionales tratan "de salvarse quien pueda" y los miembros del Gobierno de Canarias intentan desmarcase de todo esto. "Hay dirigentes en Ferraz que están poniendo la obligatoriedad de cortar cabezas que sirvan de cortafuegos", ha apuntado.

Sobre la instrucción del caso ha contado que el fiscal anticorrupción del mismo, Jaime Serrano Jover, no ha dejado libre y no ha pedido prisión provisional a Tito Berni por ninguna orden de arriba ya que "no tiene nada, absolutamente nada, que ver con ninguna familia socialista" y que pese a que la juez no lo aprueba lo hace para "menear el avispero" y poder seguir investigando. Esta pieza, la primera de las 12 separadas que hay del caso, es la punta del iceberg.