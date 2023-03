La Justicia dicta una orden internacional de detención contra la madre que secuestró a su hija en Tenerife

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Guímar ha acordado emitir una orden internacional de detención y entrega de la madre de Tenerife que secuestró a su hija el pasado verano. Se trata de Paola Carolina Amador Martín, la mujer que en julio de 2022 se fugó a Suiza con la pequeña Alena, tras un largo historial de denuncias falsas contra su expareja. Una vez allí, pidió asilo por "motivos humanitarios" y ha eludido personarse a declarar en España, a pesar de los reiterados requerimientos de los tribunales.

Junto a este auto, el juez ha emitido otro en el que también dicta otra orden nacional, ya que en estos momentos se desconoce el paradero de madre e hija. El padre de la menor, Joel Prieto, confía en que este nuevo "empujón" al caso sirva para poner fin a una pesadilla que comenzó el pasado 16 de julio.

Un plan milimétricamente estudiado

Aquel día, su expareja se negó a entregarle a su hija tras finalizar su periodo de vacaciones y emprendió su huida. Tras hacer las pertinentes averiguaciones, la Policía descubrió que inicialmente viajó a Barcelona, donde se puso en contacto con un abogado y con una asociación de mujeres maltratadas. Después, habría volado a Suiza, el mismo país al que han recurrido otras tantas madres que han secuestrado a sus hijos, como Verónica Saldaña, y que lo que buscan es aprovecharse de las lagunas en materia de extradición.

Un mes después, tal y como publicó Libertad Digital, la mujer solicitó asilo humanitario, siguiendo a pies juntillas el plan del que ella misma dejó constancia en unos manuscritos hallados en su domicilio con multitud de anotaciones sueltas en las que dejaba entrever sus intenciones. Además de la frase "no voy a entregar", la mujer había anotado el organismo al que pretendía recurrir -"Oficina de protección a la infancia de Suiza"-, así como cuál era su objetivo: pedir "asilo humanitario". De hecho, en un primer momento, parece que apuntó "asilo político", pero esta segunda palabra aparecía tachada.

A pesar de las evidencias, la juez decidió darle una oportunidad después de que le enviase el resguardo de un billete de avión y se comprometiera a regresar a Tenerife el pasado 12 de agosto. Sin embargo, tal y como había advertido el padre de la pequeña Alena, su ex no cumplió su palabra. Paola se escudó en que su vuelo había sido cancelado porque su compañía aérea se puso en huelga, pero lo cierto es que no justificó por qué no cogió cualquiera de los vuelos alternativos que le ofrecieron.

Desde entonces, no se ha personado a ninguna de las comparecencias a las que ha sido citada en España, por lo que el juez ha decidido dictar una orden internacional de detención, ya que, en estos momentos, las fuerzas de seguridad ni siquiera están seguros de que siga en Suiza.

Aunque, según ha podido saber este periódico, Paola Carolina Amador Martín habría cambiado de abogados recientemente, durante todo este tiempo habría recibido la ayuda de dos letradas feministas que se definen a sí mismas en sus perfiles sociales como activistas de los derechos humanos. Se trata de Paloma Torres López e Isabel Díez Velasco, fundadoras de un despacho llamado Medusa, y seguidoras en Twitter de Olivier Peter, conocido abogado de etarras e independentistas fugados, que también se habría hecho cargo en Suiza de la defensa de Verónica Saldaña, la mujer que secuestró a sus mellizos de ocho años.