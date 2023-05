Detenido el número 2 del PSOE en Santa Cruz de Tenerife tras partirle la pierna a un hombre en una pelea

Un nuevo incidente, en este caso una pelea, vuelve a afectar al partido socialista durante su accidentada campaña electoral del 28 de mayo, con denuncias por corrupción electoral en Mojácar y de su socio en Melilla y las listas de su socio preferente, Bildu, con 44 terroristas, de los que 7 tienen delitos de sangre.

Hoy la noticia es que el número 2 del PSOE y concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha sido detenido en la tarde de este miércoles por la policía local tras una pelea en el campo de fútbol de El Tablero.

El altercado y los hechos están aún por determinar, ya que circulan diferentes versiones de lo ocurrido en el campo deportivo. El número 2 de la lista que encabeza Patricia Hernández estaba en el campo de fútbol para grabar un vídeo sobre el estado de las instalaciones, concretamente de los vestuarios. Y ahí se ha producido una pelea entre el concejal socialista y dos hombres, un padre, directivo del club de fútbol San José Tablero, y su hijo.

José Ángel Martín, acompañado por algunos integrantes del equipo de campaña, intentó acceder al campo de fútbol para tomar imágenes y atestiguar el supuesto mal estado de las instalaciones. Según ha contado la presidenta del club, se produjo entonces una discusión entre la comitiva socialista y algunos padres, que no querían que grabaran dado que estaba entrenando una selección de la isla y había menores.

El directivo del club agredido —marido de Clara, la presidenta— y su hijo fueron a la oficina para coger las llaves de los baños y los vestuarios. en ese momento el candidato socialista dio una patada a la puerta y su marido, Manolo, "cayó mal", teniendo que ser hospitalizado por fractura de tobillo, tibia y peroné, según ha contado a Europa Press.

Según informan desde esRadio Canarias, el directivo del club de fútbol se encuentra en quirófano donde está siendo operado de las fracturas sufridas.

La versión del candidato socialista es completamente diferente. Según ha contado, el hombre herido le agredió en dos ocasiones y él, al intentar defenderse, lo tiró al suelo. Consecuencia de la caída, el hombre sufrió las fractura en huesos de una de sus piernas. El concejal ha presentado también un parte de lesiones breves.

El concejal socialista "estaba fuera de sí"

"Lo que ha pasado es inconcebible", ha comentado la mujer del herido, subrayando que Martín "estaba fuera de sí" mientras gritaba "no sabes quién soy yo" y "quién te has creído que soy", molesto por el hecho de que les pidieran identificarse y no ser reconocidos como cargos públicos del Ayuntamiento.

El PSOE ha emitido un comunicado, ratificado por la dirección regional, insular y local en el que señala que, aunque desconoce el atestado policial y no ha podido contactar con José Ángel Martín, si se confirman los hechos solicitará su renuncia, aunque en realidad ya no sería posible porque las listas están cerradas.