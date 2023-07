Fernando Clavijo deja claro en esRadio que "CC no apoyará un gobierno con Vox o Sumar"

Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias con el apoyo del PP, ha desvelado en Es la Mañana de Federico la postura de CC de cara a la formación de gobierno tras las elecciones del 23-J. Lo primero que ha querido dejar claro es que "con el PP, y especialmente con Alberto Núñez Feijóo, me une un aprecio personal y no tengo ningún problema". De hecho, ha subrayado que Feijóo es "el legítimo ganador de las elecciones y tiene todo el derecho a presentarse a la investidura".

El presidente de Canarias ha dejado claro que "si en ese pacto se sitúan a un lado o otro, populismo o extremismo, no lo vamos a apoyar". Por si hubiera dudas, lo ha querido aclarar aún más, no apoyarán un gobierno en el que que estén "Vox o Sumar, que es lo mismo que Podemos pero con un cambio de nombre".

Sobre un apoyo al PP ha recordado que ya "apoyamos a gobiernos del PP con Aznar y Rajoy en el pasado, si el PP reúne los apoyos necesarios para gobernar en solitario no vamos a tener ningún problema". Porque precisamente esa es la condición que ponen al PP para darle su SÍ, que sea en solitario. "Si Vox se empeña en formar parte de un gobierno imposibilita nuestro apoyo porque Vox representa todo lo contrario de lo que queremos para Canarias como la eliminación de los fueros fiscales o acabar con el sistema autonómico". Por eso ha pedido "muestras de generosidad".

En el caso de Podemos, o Sumar como se llama ahora, ha señalado que "quieren convertir Canarias en Venezuela, no estamos tampoco en esa ecuación" porque "nosotros somos un partido de centro, moderado, constitucional y creemos que el país necesita tranquilidad".

Investidura fallida

"No vamos a apoyar investiduras fallidas, nuestra misión es la defensa de Canarias, somos un partido nacionalista constitucionalista". Fernando Clavijo Batlle ha explicado que "no podemos participar en estrategias políticas" y ha aclarado que si Feijóo se presenta sin los apoyos necesarios "no la vamos a rechazar, pero no vamos a participar activamente", señalando la abstención como el voto que haría CC.

Además ha querido diferenciar entre la investidura, "para la que no somos imprescindibles en ningún caso", y la gobernabilidad. "CC sí será importante para llegar a acuerdos". El presidente canario ha opinado que "los ciudadanos no se pueden permitir unas nuevas elecciones".

Clavijo Batlle cree que "es posible avanzar, tendrán que pasar unos días para el sosiego, y las primeras posiciones la veremos con la elección del presidente del Congreso de los Diputados". Tampoco ha descartado un apoyo a un posible pacto PP-PSOE, "de los grandes acuerdos estaríamos encantados de participar en ellos".

Incendio en Gran Canaria

El presidente de Canarias ha contado cómo la última hora del incendio en la isla de Gran Canaria que "evoluciona favorablemente, todo parece indicar que el incendio camina hacia una zona de montaña y roca donde no hay tanto material combustible y hoy podríamos perimetrar".