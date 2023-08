El incendio de Tenerife "se ha encajado en un sitio muy peligroso" al que los medios terrestres no pueden acceder

La isla de Tenerife arde sin control casi una semana después del inicio del incendio el 15 de agosto que según la Guardia Civil podría haber sido provocado. Las llamas han calcinado 12.800 hectáreas en la zona norte de la isla, ha afectado a once municipios y podría poner en riesgo el Parque Nacional del Teide. En el programa Es la Mañana de Federico la alcaldesa de Candelaria, María Brito, una de las localidades en las que se ha podido frenar el avance de las llamas ha contado que esta noche "ha sido mucho más tranquila" una vez que se ha conseguido "estabilizar el incendio" en esta zona de la isla canaria.

Brito ha contado que estos días han vivido "momentos muy críticos y muy duros" desde el momento en el que se declaró el incendio porque al ser por la noche "no se pudo actuar porque era imposible hacerlo con medios terrestres". Ha asegurado que "han sido días muy complicados" hasta que se ha conseguido frenar al fuego y "todas las personas evacuadas han vuelto a casa" y que afectó especialmente a viviendas en zonas de explotaciones agrícolas.

"Las labores de extinción se centraron en ese espacio para intentar contener porque nosotros tenemos una cota muy baja de monte. La orografía tampoco ayudaba porque es una zona muy escarpada con barrancos. Se dificultaba también el medio aéreo", ha explicado la alcaldesa de Candelaria que ha dicho que el incendio tenía una "intensidad" y "potencia de las llamas que en muchos casos adquiría una altura de varios kilómetros" por lo que "a veces tampoco los helicópteros podrían entrar para que la descarga fuera efectiva y el agua llegase a entrar sin evaporarse. Ha sido complicado, pero en nuestro caso ya está estabilizado". La principal preocupación es "el Parque Natural" ya que "el incendio ahora va para el sur".

"Se encajó en barrancos inaccesibles"

El jefe de riesgo forestal de Tenerife, Pedro Martínez, ha comentado en Es la Mañana la situación general del mismo y cómo se vivieron las primeras horas del incendio que está calcinando miles de hectáreas en esta isla canaria. Ha dicho que los último días "están siendo muy duros" aunque ha reconocido que la última noche "ha sido más tranquila" en algunas de las zonas que veníamos trabajando". "Ha habido mucha actividad en la parte alta cerca del Parque Nacional", ha resaltado y ha explicado que "el fuego se trasladó de oeste a este de la isla y la zona sur de este avance está estabilizada, pero la ladera norte desde el municipio del Rosario nos está dando muchas complicaciones porque ha habido dos noches con mucho viento y el aire tiraba pavesas con mucha distancia a zonas habitadas".

Por este motivo ha comentado que se necesita "mucho personal de bomberos urbanos apagando en zonas con casas y muchas brigadas forestales apagando en el interior del monte para intentar reducir la intensidad del fuego". "Desde ayer todo el día se está intentando perimetrar" el incendio, pero ha contado que "es un perímetro muy muy grande que atraviesa casi la mitad de la isla por la zona norte". "Hemos trabajado mucho ayer, mucho por la noche. Las perspectivas son buenas, pero nos queda mucho trabajo porque sigue activo, con muchos puntos calientes y mucha actividad", ha apuntado.

El jefe de riesgo forestal de Tenerife ha indicado que "el problema lo tenemos ahora en la zona alta de la isla. El avance del fuego hacia el oeste por el sur fue mucho más lento, pero se encajó en barrancos que son completamente inaccesibles. La orografía de la isla no permite entrar a los medios terrestres y, además, se acumuló mucho humo. No había visibilidad y llevábamos unos cuantos días que los medios aéreos no podían echar descargas. El avance hacia la zona este por el sur fue lento, pero libremente y se nos ha encajado en un sitio muy muy peligroso. Ayer pensábamos que se nos iba a salir con virulencia hacia el oeste otra vez, pero quedó contenido".

Para intentar solucionar este contratiempo ha contado que van a "intentar con muchos medios aéreos" reducir el fuego en esa zona porque "la accesibilidad es muy complicada vamos a ver cómo podemos hacer un ataque desde tierra porque si no entra el personal de tierra no se termina de apagar". "Los medios aéreos enfrían, pero al poco rato ese agua se evapora y vuelve a prender si no hay medios terrestres que puedan liquidar. Nos va a dar mucha lata", ha explicado.

El origen del incendio

La Guardia Civil ha trasladado que el incendio de Tenerife podría haber sido provocado. Sobre el comienzo del mismo el jefe de riesgo forestal de Tenerife ha dicho que "el problema que tenemos aquí es que veníamos de seis días de muchísimo calor" con "máximas históricas y con mínimas muy altas, cercanas a los 35º". Eso ha sido "lo más preocupante" porque "normalmente en una ola de calor aquí durante el día hace muchísimo calor, pero por la noche enfría y al enfriarse los combustibles recuperan un poquito de humedad". "En esta ola de calor tanto los días como las noches han sido desecantes" y "el incendio salió el último día de la ola de calor" cuando "todo el combustible estaba disponible", ha apuntado Pedro Martínez. El fuego "en seguida entró en un barranco muy cerrado y formó una nube de pirocúmulos que empezó a esparcir pavesas hacia el este con muchísima intensidad".

Ha dicho que debido a la orografía de la isla y las condiciones climáticas "no había ocasión de tener ataques seguros por parte del personal. Eran incendios desde el primer momento fuera de la capacidad de extinción de medios humanos y prácticamente lo único que hacíamos era que no afectara primero a vidas y después a bienes". Pedro Martínez ha asegurado que en "casi todas las operaciones que intentábamos los dos primeros días el fuego nos la saltaba por la capacidad que tenía. Ascendía la columna de humo muy alto con vientos erráticos y nos repartía pavesas a muchísima distancia. Tuvimos que confinar poblaciones grandes, hemos tenido que evacuar, todos los municipios afectados tienen una franja evacuada pegada al monte, está siendo muy muy duro".