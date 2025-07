Clavijo, sobre los menas: "Ni el Gobierno ni el PP los quieren; mientras, Canarias está sola"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado este martes, en una entrevista con Rosana Laviada para Es la mañana de Federico de esRadio, que el Gobierno de España no tenga "política migratoria": "Eso es lo más triste". "Ni el Gobierno de España quiere esos menores", ha lamentado, "ni el primer partido de la oposición –el PP–. Mientras tanto, Canarias está sola".

El pasado 26 de marzo, el Tribunal Supremo dio diez días al Ejecutivo central para hacerse cargo de 1.200 menores extranjeros no acompañados –menas– que pidieron asilo político en España y que se hacinan en los centros de acogida de Canarias. Más de 110 días después, el Gobierno de Sánchez no ha acogido a ninguno y, por ello, el insular ha acudido de nuevo al Supremo. "El Gobierno de España así lo ha querido", ha señalado Clavijo, añadiendo que "no han trasladado un solo menor y ni siquiera han iniciado el trámite para proceder a su traslado".

"Cuatro meses después de que el Supremo dijera que el Gobierno tenía que cumplir su obligación", ha insistido Clavijo, "el Gobierno sigue sin cumplirla". Con respecto a la distribución impuesta por el Ejecutivo de Sánchez, el presidente autonómico ha dicho que le "parece correcta, porque no se puede partir de cero. Por ejemplo, si Canarias comenzara a formar parte de este reparto, no se le puede decir a Canarias: ‘Usted tiene 5.400, quédeselos y empezamos a repartir esfuerzos ahora’. El esfuerzo previo debe ser tenido en cuenta. Al final, tienes que distribuir los menores que hay en este momento, no sólo los que están por venir".

A la pregunta de si le parece llamativo que las CCAA, ya sean gobernadas por PP o por PSOE, hayan recurrido en bloque el reparto, el también secretario general de Coalición Canaria ha respondido: "Es llamativo por lo insolidario de la cuestión". Clavijo ha apuntado que "esos niños y esas niñas llegan a Europa"; que, "cuando llegan a La Restinga, a El Hierro, no están llegando a El Hierro o a Canarias, sino a España y a Europa". Así, ha pedido coherencia en los discursos porque "ahora están llegando a Canarias, pero mañana pueden llegar a Andalucía o a Baleares".

Una dejación interesada

Clavijo ha criticado la "dejación total de la vigilancia de las fronteras" y que no haya una "política migratoria del Gobierno de España". En su opinión, esa dejación de funciones con los menas "es una forma de actuar irresponsable y no compartida". "No tener política es una actitud y evidencia una forma de actuar respecto al fenómeno migratorio", ha agregado.

Además, ha defendido los criterios de reparto establecidos, que "obedecen a criterios económicos y fueron aprobados en una conferencia sectorial": "El 90% de esos criterios se aprobaron por unanimidad en una conferencia sectorial. Son conocidos por las CCAA. Más allá de eso, lo que hay que ver es qué protege mejor el interés del menor".

Sobre la repatriación, ha recordado que, "para que un menor pueda ser repatriado, el menor debe desearlo. La Fiscalía le hace una entrevista, y si no quiere ser repatriado, no hay manera de que lo sea". Además, la mayor parte de los menores contacta con sus padres diariamente, "y las oenegés conocen perfectamente los teléfonos de esos padres".

Finalmente, ha vuelto a denunciar "la nula voluntad política de abordar" un fenómeno que considera estructural y que se ha convertido en un "arma política": "La dejación del Gobierno de España es porque le interesa: ‘Yo dejo a los niños abandonados en Canarias, el Supremo me dice que tengo que cumplir mi obligación, pero yo soy progresista, la ultraderecha son los otros’".