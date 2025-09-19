Cae 'El Buque', uno de los mayores narcos de Canarias, en una macrooperación con 17 detenidos

En una operación conjunta con la Guardia Civil, agentes de la Policía Nacional han detenido en Canarias al líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España. La operación se ha saldado con la detención de 17 personas, la práctica de 23 entradas y registros y la intervención de 14 inmuebles, 38 vehículos y 24 embarcaciones.

El principal investigado, conocido por su alias "El Buque", era uno de los objetivos prioritarios para las policías europeas al estar considerado uno de los mayores narcotraficantes del archipiélago canario. Su detención supone el culmen de una investigación de más de un año, que ha permitido desarticular por completo la estructura criminal, con la detención de todos sus miembros por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Fruto de las investigaciones, se han incautado cerca de 100 kilogramos de cocaína y otros 100 de hachís, interceptados en dos persecuciones en alta mar. Asimismo, se han intervenido 24 embarcaciones, de las cuales seis estaban directamente vinculadas a operaciones de narcotráfico. En cuanto a detenciones, hasta el momento se han practicado 17 en Las Palmas de Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura, así como 23 registros en diferentes inmuebles y embarcaciones.

La organización estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español mediante embarcaciones, utilizando métodos sofisticados para ocultar la droga. En cada operación, los alijos podían alcanzar varias toneladas.

Las labores de investigación y detenciones han sido desarrolladas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga y ha contado con el apoyo de organismos internacionales de primer nivel, entre ellos la NCA (National Crime Agency del Reino Unido), la DEA (Drug Enforcement Administration de Estados Unidos), la Policía Judiciaria de Portugal, EUROPOL y el MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico), además del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado).

La implicación de estos organismos ha sido esencial para rastrear los movimientos transnacionales de la organización e interceptar comunicaciones críticas que permitieron anticipar operaciones de alto riesgo. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.