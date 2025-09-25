Cae una red de inmigración ilegal que enviaba inmigrantes de Mauritania a Canarias

Las autoridades policiales de Mauritania han desmantelado una banda criminal dedicada, supuestamente, a la organización de viajes clandestinos hacia las Islas Canarias y que se ha saldado con la detención de tres de sus presuntos líderes: dos ciudadanos mauritanos y un extranjero, cuya nacionalidad no ha sido revelada aún aunque parece demostrado que tiene un amplio historial delictivo en su país de origen.

Tras comprobar que este supuesto grupo criminal se encargaba de reclutar a sus clientes en un país vecino de Mauritania y tras la investigación pertinente, 15 personas que esperaban escondidas en una vivienda para emprender el viaje hacia las islas también fueron detenidas y posteriormente trasladadas a un centro de acogida.

A pesar de que esta época del año es la más propicia para la llegada de embarcaciones irregulares a las islas, a pesar de tener la ruta migratoria más peligrosa del mundo, el Gobierno de España ha anunciado una disminución del 50% en la llegada de inmigrantes irregulares a las Islas Canarias en lo que va de 2025. El jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima, Manuel Navarrete, destacó que esta reducción se debe a la colaboración con los países de origen.

Por otro lado, Navarrete también precisó que las salidas de embarcaciones han caído un 40%, especialmente desde Mauritania, Senegal y Gambia, países de los que procedía aproximadamente el 80% de las llegadas irregulares a España.