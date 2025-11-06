Un cayuco con 248 inmigrantes, incluidos 32 menores, llega a El Hierro tras 7 días de travesía

Una embarcación precaria ha llegado durante la madrugada al muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro, con un total de 248 personas de origen subsahariano, incluyendo 63 mujeres y 32 menores de edad, siete de ellos bebés. Su rescate ha puesto fin, según declaraciones de los ocupantes, a una peligrosa travesía de siete días que comenzó en Gambia.

El cayuco fue localizado a 1,5 millas de la costa y escoltado hasta el puerto para garantizar la seguridad de sus ocupantes y allí los servicios de emergencia de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario, Guardia Civil y Policía Nacional brindaron atención inmediata a todos los recién llegados, procedentes de Senegal, Gambia, Guinea, Costa de Marfil y Sierra Leona. Afortunadamente, ninguno de ellos requirió ser trasladado al Hospital Insular ya que su estado de salud en general era estable a pesar de la dura travesía.

Los migrantes han sido trasladados esta mañana al Centro de Atención Temporal de Extranjeros donde recibirán apoyo y asistencia, mientras permanecen bajo custodia policial a la espera de ser derivados a otros recursos fuera de la isla.