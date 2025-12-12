El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio este viernes que en su ciudad "tenemos récord histórico de autónomos" y ha alertado de la "emergencia hídrica" que padece la isla.

Sobre los autónomos, Tarife, en el programa especial de Es la mañana de Federico que se está realizando en la capital tinerfeña, ha hablado de una "doble vertiente": "Si hablamos de todo lo que viene de Madrid, muy mal: estamos fritos a impuestos". El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz considera que las políticas "del Gobierno de Sánchez y esa amalgama de aliados están dañando a los autónomos en toda España, y muy singularmente a Canarias". Por otro lado, "la parte positiva es que el propio Gobierno de Canarias, ahí está el vicepresidente y presidente del PP, Manolo Domínguez, ha sacado la cuota cero durante dos años".

Con respecto a la subida de precios, ha dicho que es la "queja de cualquier chicharrero". Tarife ha criticado al Gobierno por vender "una situación económica que no tiene nada que ver con la realidad", y se ha centrado, sobre todo, en la vivienda y en la cesta de la compra. Sobre la primera, ha señalado que, "ante la poca construcción, los precios de compra-venta están disparados": "Pediría un cambio en la normativa, de la Ley del Suelo". También se ha referido al problema de la ocupación: "No se fía el propietario de casi nadie porque, con esta ley, tardas casi cinco años en echar a alguien de una propiedad privada".

Sancionar a los incívicos

Tarife, que es también concejal de Servicios Públicos –concejalía que incluye las áreas de servicios públicos, sostenibilidad, planificación estratégica, amén de ser el responsable de las aguas–, ha dicho que necesitan "reforzar los baldeos" y ha incidido en la importancia de las "campañas de sensibilización": "A veces, cuando los vecinos van a retirar los enseres, bloquean los servicios. Estamos intentando que el servicio funcione mejor. Un servicio que es totalmente gratuito".

El primer teniente de alcalde ha dicho que en la ciudad hay todavía "catorce puntos negros": "Aquel vecino que incumple, hay que sancionarle. Depositar una bolsa de basura en el suelo tiene una sanción de 2.500 euros. La ciudad tiene que estar limpia y decente, y eso es una tarea de todos. Los operarios de limpieza están para recoger cosas de las distintas papeleras y contenedores, no están para recoger basura del suelo. Si no tuviéramos cerca de 10.000 papeleras en todo el municipio e islas de contenedores a 200 metros de cada vivienda, puedo entender que haya conductas incívicas, pero cuando pones las herramientas necesarias, a aquel que no cumpla, habrá que sancionarlo".

Sobre el modelo de movilidad, Tarife ha dicho que si le preguntan si prefiere "más CO2 en las calles o calles con aires más limpios, donde tengan las familias más movilidad, voy a elegir el segundo". Sin embargo, "en política estamos para hacer las cosas bien, y hay que reconocer que la ordenanza de movilidad no se tendría que haber llevado a pleno con un informe negativo de asesoría jurídica".

"Emergencia hídrica"

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha referido también al "aumento de universidades privadas que se han implantado" en la ciudad, formándose "una especie de campus universitario" que ha aumentado el consumo y ha creado empleos directos: "Este fenómeno ha venido para quedarse".

Finalmente, se ha referido a la emergencia hídrica que padece la isla: "Es cierto que en Santa Cruz tenemos la tarea bastante bien hecha, pero en la isla estamos en una emergencia hídrica. No puede ser que el Gobierno del Estado sólo dé 9 millones de euros al año, a toda Canarias, para desaladoras".