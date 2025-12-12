Lope Afonso: "Tengo pavor por lo que hace Marruecos porque no tenemos la certeza de que el Gobierno responda"

La reciente cumbre hispano-marroquí celebrada a puerta cerrada en Madrid ha creado más dudas que certezas en pleno avance del régimen alauita en el Sáhara Occidental, entregado de manera oscura por el Gobierno de Pedro Sánchez. La cuestión de Marruecos afecta de lleno a Ceuta, Melilla y, especialmente, a las Islas Canarias, donde ven que los intereses de Mohamed VI en las aguas territoriales y en los recursos de su subsuelo pueden crear problemas en el futuro del archipiélago.

De este y otros temas ha hablado el presidente del PP de Tenerife y vicepresidente del Cabildo insular de Tenerife, Lope Afonso, en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio en la capital tinerfeña. Afonso ha dicho que "Miedo no, tengo pavor por lo que pueda hacer Marruecos y pueda estar diseñando Marruecos porque no tenemos la certeza de que vamos a tener un Gobierno de España que responda por los intereses peculiares de Canarias".

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife ha insistido en que Pedro Sánchez "no ha tenido en cuenta ni sus propias decisiones como la de incorporar a las misiones diplomáticas o a las cumbres a una representación del archipiélago que tiene intereses directos como los que tienen Ceuta y Melilla, justamente". En este sentido, ha insistido en que "conociendo noticias como la voluntad del Reino de Marruecos de seguir explorando recursos naturales que están en el entorno de las aguas de Canarias o de que ya ha dado un paso directo en otra cuestión que afecta directamente a Canarias como es la política sobre el Sáhara Occidental".

Sobre el Sáhara ha recordado el "giro como el que todos hemos visto sin pactar ni consensuar y por el que hemos tenido noticia del Reino de Marruecos y no por el Gobierno de España". Lope Afonso ha señalado que lo agrava "siendo el Sáhara, además, una zona de deseo y donde también el expansionismo marroquí plantea tener actividad económica que va a llevar a la economía de servicios y del turismo. Por tanto, un posible competidor estratégico con Canarias y con Tenerife en particular".

Cree Lope Afonso que "lo normal es que tuviéramos un Gobierno que defendiera ese interés natural de Canarias. Lo normal es que para ellos se mantuvieran firmes o se incrementaran, en este momento de tensión geopolítica, las dotaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas y está haciendo todo lo contrario". En este sentido, el presidente del PP en Tenerife ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez "está haciendo lo posible por desmantelar la vigilancia en fronteras, la vigilancia costera y por reducir los equipos de respuesta inmediata".

Ha contado que "se han querido llevar hace pocos meses, y lo hemos evitado por la reacción de las instituciones locales, el grupo de respuesta de seguridad de la Guardia Civil". "Es que no hay un criterio lógico si lo llevamos a términos de interés de la defensa nacional o interés estratégico de España. Solo intereses no confesos de los que nos enteramos más por la prensa marroquí que por lo que pueda decir institucionalmente el Gobierno de España", ha insistido.

