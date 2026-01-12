Golpe histórico: interceptan en Canarias el mayor alijo de cocaína en alta mar de Europa

Incautado en Canarias el que es considerado ya por la Policía Nacional como el mayor alijo de cocaína decomisado en alta mar de toda Europa.

Las fuerzas de seguridad españolas han marcado un hito en la lucha contra el narcotráfico con la operación "Marea Blanca", desarrollada en aguas de Canarias.

En una acción conjunta entre la Policía Nacional y la Armada, apoyada por la DEA estadounidense, se han aprehendido 9.994 kilos de cocaína a unos 535 kilómetros del archipiélago. Según fuentes oficiales, se trata del mayor alijo de esta droga confiscado en alta mar por cuerpos de seguridad europeos hasta la fecha.

La intervención ha tenido lugar sobre un carguero de bandera camerunesa, que navegaba desde Brasil hacia Europa bajo la apariencia de una embarcación que transportar sal. El asalto al buque ha sido ejecutado por los agentes del GEO, que han detenido a los trece tripulantes de origen indio y serbio de este buque mercante.

Sin precedentes desde 1999

Según fuentes policiales, no se registraba un golpe de tal magnitud en aguas internacionales desde 1999, por lo que este operativo subraya la importancia estratégica de Canarias en las rutas transatlánticas de la droga y la eficacia de la cooperación internacional contra el crimen organizado.

La operación ‘Marea Blanca’ ha puesto de relieve la cooperación internacional entre cuerpos policiales y militares, así como la importancia de la vigilancia marítima en la lucha contra el crimen organizado.

Tras su traslado al puerto de Santa Cruz de Tenerife, la droga ha quedado bajo custodia judicial, mientras que los detenidos han pasado a disposición de la autoridad competente.