La Gomera sufre un cero energético: la isla entera se queda sin luz durante 17 minutos

La isla de La Gomera registró este domingo un cero energético, es decir, una desconexión total y repentina del suministro eléctrico en una región, durante diecisiete minutos, que afectó a casi 16.000 personas. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, anunciaba en X, pasadas las dos y media, que le llamó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el apagón fue registrado a las 12:13.

Acabo de recibir la llamada de la ministra para la Transición Ecológica (@mitecogob), Sara Aagesen, tras el cero energético registrado hoy a las 12:13 en #LaGomera. Estamos haciendo un seguimiento de la situación. En estos momentos se ha comenzado a restaurar la red eléctrica en… — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) January 18, 2026

Según El Día, toda La Gomera estuvo sin luz durante diecisiete minutos. Endesa logró reponer por completo el suministro de los 15.616 hogares afectados a las 15:13. Esta misma compañía remitió en septiembre de 2023 un informe al Gobierno de Canarias en el que señalaba que "en la central de El Palmar existe una potencia neta instalada de 18,4 megavatios repartidos en 9 grupos, de los que 5 grupos (8,99 MW) han excedido su vida útil regulatoria (más de 25 años), entre ellos 4 grupos (6,48 MW) que superan los 35 años".

Algunos gomeros que viven cerca de la central eléctrica de El Palmar declaraban que "comenzó a oler a quemado" y que, en pocos minutos, la luz se fue del todo: "Estábamos haciendo vida normal y, de pronto, todo se vino abajo".

La Gomera ya sufrió un cero energético en julio de 2023, cuando un incendio en El Palmar dejó a la ínsula sin suministro y obligó a desplegar actuaciones de emergencia para la reposición gradual del servicio.