Manuel Domínguez: "El Gobierno mira para otro lado mientras mueren miles de personas en el mar"

En el programa Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos ha entrevistado a Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias y presidente del PP en el archipiélago, quien ha denunciado el "abandono sistemático" del Gobierno central ante dos crisis que golpean a las islas: la inmigración irregular y el incumplimiento de las ayudas prometidas a los afectados por la erupción volcánica de La Palma.

Domínguez ha comparado la situación migratoria con una "tragedia humana constante" ante la que el Gobierno "mira para otro lado". En la conversación, ha detallado las carencias en el control de fronteras, los protocolos irregulares de registro de menores y el incumplimiento de los compromisos económicos con La Palma, todo ello mientras denuncia que el Ejecutivo utiliza la inmigración para "enfrentar a la sociedad, enfrentar a los partidos políticos, los que son solidarios y los que no, los buenos y los malos".

El vicepresidente ha explicado la magnitud del problema: "Estamos hablando de en torno a 20.000 personas que han conseguido llegar en 2025, porque el resto murió en el mar". Según estimaciones de ONG que ha citado, entre 2.500 y 3.000 personas fallecieron en el trayecto por lo que considera "la ruta del mundo más peligrosa en cuanto a la inmigración irregular". La solución, según él, pasa por aceptar los recursos que ofrece Europa, pero advierte del bloqueo gubernamental: "Europa dice '¿quiere recursos económicos? Tenemos. ¿Quiere recursos del Frontex? Tenemos'. Pero no se despliega".

Respecto a la policía europea de fronteras, ha criticado la paradoja de su ausencia operativa en Canarias: "En la costa de Almería y Murcia se hace un control exhaustivo para el narco y las pateras, pero en Canarias hay en torno a 50 agentes con labores administrativas". Domínguez se pregunta por qué Frontex opera efectivamente en el sur peninsular pero no en la frontera oeste africana con el archipiélago, y reclama cooperación internacional con Mauritania, Senegal y Marruecos.

"Una hoja de Excel con anotaciones a bolígrafo"

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista se ha producido al describir el sistema de recepción de menores no acompañados. El vicepresidente ha revelado que el presidente canario le mostró "una hoja de Excel con anotaciones a bolígrafo y con dos firmas en la parte inferior" como único documento de registro. Esta denuncia cobra especial relevancia tras la desaparición de 13 niñas de centros de acogida canarios, con sospecha de que pudieran haber sido víctimas de redes de trata. Domínguez ha confirmado que la investigación "está bajo secreto de sumario" con participación de la policía autonómica.

Las ayudas a La Palma: "Una auténtica tomadura de pelo"

Sobre las ayudas a La Palma, el vicepresidente ha sido tajante: "Tenemos que definirlas como una auténtica tomadura de pelo a los palmeros y una auténtica tomadura de pelo a los canarios en general".

El compromiso original establecía que el Estado aportaría 100 millones anuales durante cuatro años, mientras Canarias contribuiría con 50 millones en el mismo periodo. Según ha denunciado Domínguez, la comunidad autónoma ha cumplido los tres primeros años, pero el Gobierno central solo aportó el primer ejercicio.

El vicepresidente ha criticado además que el ministro Ángel Víctor Torres anunciara como medida excepcional para Canarias que pudieran "utilizar el superávit del año 2024 de manera excepcional" para aportar esos "100 millones que tenía que aportar el Estado y que no ha hecho". Sin embargo, una semana después el Gobierno extendió esa posibilidad a todas las comunidades autónomas, lo que Domínguez interpreta como un engaño.

Venezuela, "la novena isla"

Domínguez, nacido en Caracas de padres tinerfeños que emigraron en los años sesenta, ha expresado el profundo vínculo emocional que une a Canarias con Venezuela. El vicepresidente ha explicado que el archipiélago considera a Venezuela como su novena isla, tras la incorporación de La Graciosa: "Canarias antes tenía siete islas más una, ahora somos ocho más una. Ese más uno siempre ha sido Venezuela".

Ha recordado que ese país dio la oportunidad de salir adelante a miles de familias canarias y que representa un vínculo directo que va más allá de lo geográfico: "Tiene nuestra sangre y nosotros tenemos la suya".