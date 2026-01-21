Un tranvía descarrila al chocar con una guagua en Tenerife

El tranvía de Tenerife ha sufrido este miércoles por la tarde una colisión con una guagua que ha provocado un leve descarrilamiento del convoy, un incidente que, pese a lo aparatoso, no ha dejado heridos de gravedad.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias a Europa Press, el accidente se ha producido en torno a las 17:50 horas en la carretera general del Rosario, a la altura del puente que conecta la zona de Taco y San Matías con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el impacto, el tranvía se ha salido parcialmente de la vía, lo que ha obligado a activar un dispositivo de emergencias en el que han intervenido efectivos del Servicio de Urgencias Canario, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada. Los sanitarios solo han tenido que atender a una mujer que ha sufrido una crisis de ansiedad leve. Varios viajeros han sido valorados en el lugar de los hechos, aunque ninguno ha precisado traslado a centros hospitalarios.

Como consecuencia del accidente, el servicio ha quedado interrumpido temporalmente, generando retrasos en la línea. La propia empresa Tranvía de Tenerife ha informado de la incidencia a través de la red social X con el siguiente mensaje: "¡Atención, viajero! Por accidente con guagua en Hospital La Candelaria, a esta hora (17:50) circulamos con retraso en la línea. Lamentamos las molestias". Horas más tarde, la circulación ha sido restablecida con normalidad.

¡Atención, viajero! Por accidente con guagua en Hospital La Candelaria, a esta hora (17:50) circulamos con retraso en la línea. Lamentamos las molestias. pic.twitter.com/kF4cBhlna2 — Tranvía de Tenerife (@tranviatenerife) January 21, 2026

En el operativo también han participado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han colaborado en las labores de seguridad y regulación del tráfico mientras los técnicos han trabajado para recolocar el convoy en la vía. Una vez completadas estas tareas, el tranvía ha podido retomar su recorrido en dirección a La Laguna, si bien ha presentado daños visibles en la parte afectada por el golpe