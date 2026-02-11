Canarias rechaza la financiación bilateral con Cataluña

El Pleno de la Cámara canaria ha alzado la voz y dado luz verde hoy a una ofensiva política para frenar el modelo de financiación que planea el Gobierno central. Con los votos del pacto de gobierno y el matiz crítico de la oposición, las islas se plantan y exigen que no lleven a cabo negociaciones a escondidas, ni se toque el Régimen Económico y Fiscal de las islas.

Los canarios no quieren ser simples espectadores pasivos y con esa contundencia se ha pronunciado hoy la mayoría de la Cámara regional, a través del cuatripartito formado por Coalición Canaria, Partido Popular, la Agrupación Socialista por La Gomera y la Agrupación Herreña Independiente. Esta postura inamovible ha facilitado sacar adelante la propuesta que rechaza frontalmente el perdón de la deuda a otras comunidades y, sobre todo, el modelo de negociación "bilateral" que Madrid parece haber pactado con Cataluña.

El principal argumento es compartido por casi todos: Canarias crece en población y su fragmentación territorial genera costes que el Estado no termina de reconocer. Por eso se exige que la insularidad y los índices de pobreza pesen mucho más a la hora de repartir el dinero público. Por tanto, Canarias no quiere parches ni fondos de contingencia; quiere un modelo que entienda, de una vez por todas, lo que significa ser una región ultraperiférica con servicios públicos bajo presión. La pelota queda ahora en el tejado de Madrid, con un mensaje nítido desde las islas: la solidaridad entre autonomías no es negociable.

