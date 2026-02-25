Alerta agrícola en Lanzarote por un enjambre de langostas

La calima intensa y el fuerte viento de componente sahariano que afectan estos días a Lanzarote han dejado una imagen poco habitual en la isla: la llegada de un enjambre de langostas, arrastrado desde el continente africano por las corrientes de aire. Un fenómeno que, aunque no es completamente nuevo, sí genera preocupación, especialmente en el sector agrícola. Y es que, según los especialistas, las próximas cuarenta y ocho horas serán clave

para determinar qué puede ocurrir a partir de ahora.

La principal incógnita es saber si estas langostas han llegado únicamente de forma circunstancial, empujadas por la calima y los vientos fuertes, o si, por el contrario, encuentran en la isla condiciones adecuadas para quedarse y reproducirse. Este detalle es fundamental, porque Lanzarote atraviesa un momento especialmente delicado para la viticultura. Las viñas se encuentran en plena floración y en el inicio de la brotación, una fase crítica del ciclo agrícola. Si el enjambre permaneciera en la isla y comenzara a alimentarse de los cultivos, podría provocar daños importantes, especialmente en los viñedos.

VIDEO | Cientos de ejemplares de langosta africana han llegado a la isla de Lanzarote junto al aire del Sáhara cargado de polvo que estos días envuelve Canarias. pic.twitter.com/EMtZSjzWhE — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 24, 2026

Desde el ámbito agrario se insiste en lanzar un mensaje de prudencia, evitando el alarmismo, pero subrayando la necesidad de seguir muy de cerca la evolución del enjambre. La dirección del viento, la duración de la calima y el comportamiento de las langostas marcarán si este episodio queda en algo puntual o si puede derivar en un problema mayor.

Por ahora, todas las miradas están puestas en esas próximas cuarenta y ocho horas, decisivas para saber si las langostas continúan su desplazamiento o si será necesario activar medidas para proteger los cultivos y la viticultura de la isla.