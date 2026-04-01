Millones en juego en Canarias por el cierre de los fondos europeos en 2026

Canarias se prepara para el cierre de los principales plazos de ejecución y justificación de los fondos europeos en 2026, un momento clave para programas como Next Generation EU y FEDER, en un contexto marcado por advertencias sobre la capacidad de gestión administrativa.

El horizonte de 2026 supone el cierre de los plazos vinculados a varios instrumentos financieros europeos destinados a la recuperación y la cohesión territorial, entre ellos los fondos Next Generation EU y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estos recursos han sido destinados a proyectos de modernización del tejido productivo, digitalización de la administración pública, transición ecológica y refuerzo de la competitividad empresarial.

Según el planteamiento trasladado en el entorno de la consultoría estratégica CUMBRE 8, el volumen de iniciativas en marcha convierte este periodo en un punto crítico para la correcta ejecución y justificación de los proyectos financiados.

Riesgo de ejecución y carga administrativa

Uno de los elementos señalados es la complejidad técnica asociada a la gestión de estos fondos, derivada de los requisitos de control, seguimiento y justificación exigidos por las instituciones europeas.

En este contexto, se apunta a la sobrecarga administrativa como uno de los factores que estaría ralentizando la ejecución en distintas administraciones públicas del archipiélago. Esta situación, según el análisis trasladado, podría derivar en dificultades para completar los proyectos dentro de los plazos establecidos, con el consiguiente riesgo de reintegro de recursos en caso de incumplimiento.

Desde CUMBRE 8 se insiste en que el reto no se sitúa en la falta de iniciativas, sino en la capacidad de gestión y tramitación de los expedientes dentro del marco normativo europeo.

Singularidad de Canarias y encaje normativo

La gestión de fondos europeos en Canarias incorpora, además, elementos específicos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) y a la estructura administrativa del archipiélago, que incluye Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos.

Esta combinación, según el planteamiento expuesto, exige una interpretación técnica que permita alinear la normativa comunitaria con la realidad operativa local. Se señala que los modelos de gestión estandarizados pueden no adaptarse plenamente a estas particularidades, lo que incrementa la necesidad de coordinación entre niveles administrativos.

Gestión especializada y colaboración público-privada

En este escenario, CUMBRE 8 plantea la profesionalización de la gestión como una herramienta para mejorar la ejecución de los fondos. La externalización de determinados procesos técnicos se presenta como una vía para agilizar trámites, reducir riesgos administrativos y facilitar la correcta justificación de los proyectos financiados.

El presidente de CUMBRE 8, Marcos Cohen, sostiene que "no podemos permitirnos devolver ni un solo euro a Europa por culpa de la burocracia. Las empresas y administraciones canarias tienen los proyectos y la voluntad, pero necesitan una figura externa que traduzca el lenguaje técnico de Bruselas y el Estado a la realidad de nuestras islas, agilizando cada trámite".

Experiencia en el ámbito municipal

Como ejemplo de ejecución de proyectos financiados, se cita el caso del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, donde la planificación y gestión de iniciativas ha permitido estructurar proyectos alineados con las prioridades europeas.

Según este enfoque, esta experiencia habría facilitado la captación de financiación comunitaria para su desarrollo, así como el refuerzo de los procedimientos internos de gestión y justificación administrativa.