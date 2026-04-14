La violencia contra las mujeres crece un 16% en Canarias pese a las políticas del Gobierno

El número de llamadas por violencia de género en Canarias ha aumentado de forma significativa en el arranque del año. El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad, registró un total de 4.615 avisos durante el primer trimestre, lo que supone un incremento del 16% respecto al mismo periodo de 2025.

Aumento de casos y situaciones de emergencia

Del total de llamadas recibidas, 2.695, es decir, el 58,4%, correspondieron a situaciones de emergencia en las que existía un peligro inminente para la víctima. En estos casos, fue necesaria la intervención de fuerzas de seguridad, servicios sanitarios o dispositivos de emergencia insulares, lo que refleja la gravedad de muchos de los episodios registrados.

El incremento también se ha notado entre las víctimas más jóvenes. Las alertas relacionadas con menores pasaron de 61 en 2025 a 80 en este año, lo que representa el mayor crecimiento porcentual. En el otro extremo, se contabilizaron 39 avisos de mujeres de entre 76 y 97 años, una cifra similar a la del ejercicio anterior. Además, 130 de las mujeres que solicitaron ayuda manifestaron tener algún tipo de discapacidad, lo que añade un factor de vulnerabilidad en estos casos.

Recursos activados y perfil de los agresores

Los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas (DEMA) se activaron en 526 ocasiones durante este periodo, mientras que 102 mujeres, junto a 51 hijos e hijas, tuvieron que ser acogidas de urgencia para garantizar su seguridad. Asimismo, se movilizaron 2.609 recursos policiales y 221 sanitarios para atender las distintas situaciones denunciadas.

En cuanto al perfil de los agresores, la mayoría de los casos corresponden a la pareja (1.882) o la expareja (1.177), aunque también se registraron agresiones por parte de hijos, hermanos, amigos o incluso desconocidos. Respecto al tipo de violencia, el 40% de los casos fueron agresiones físicas, frente a un 41% de violencia no física. Además, se contabilizaron 196 agresiones sexuales y los Centros de Crisis 24 Horas tuvieron que activarse en 75 ocasiones.

Quién da la voz de alarma

La mayor parte de las llamadas, un 43%, fueron realizadas por las propias víctimas, lo que pone de manifiesto una mayor concienciación a la hora de denunciar este tipo de situaciones. Sin embargo, también tuvieron un papel relevante los alertantes accidentales (22%), las instituciones (18%) y los familiares (5%), evidenciando la importancia del entorno en la detección de estos casos.

Este aumento de llamadas refleja no solo una mayor incidencia de la violencia de género, sino también una mayor utilización de los recursos disponibles, en un contexto en el que las autoridades insisten en la necesidad de seguir reforzando la prevención y la atención a las víctimas.