El espejismo de los 9.000 euros: por qué el plan de Clavijo es una trampa de dependencia para el emprendedor.

El Gobierno de Canarias ha decidido, por fin, mover ficha en el complejo tablero del autoempleo. Tras seis meses de espera desde que el vicepresidente Manuel Domínguez anunciara una batería de medidas de alivio, la Consejería de Empleo ha formalizado en el BOC las bases de un paquete de ayudas que pretende atacar la eterna asignatura pendiente de las islas, la conciliación y la estabilidad del pequeño negocio. Sin embargo, tras la lectura técnica de la orden, la sensación es agridulce. Estamos ante un nuevo intento de corregir con dinero público las distorsiones que el propio intervencionismo estatal genera en el día a día de quienes levantan la persiana.

Subvencionar el síntoma, ignorar la enfermedad

El paquete estrella se centra en la conciliación. El Ejecutivo autonómico propone subvencionar con hasta 1.100 euros mensuales la contratación de relevos para cubrir bajas por maternidad, paternidad o riesgos durante el embarazo. Es, sobre el papel, una medida de justicia para un colectivo que, en un 60%, opera sin red alguna y sin empleados a cargo. Pero no nos engañemos, que la Administración deba incentivar con hasta 9.000 euros la conversión de esos contratos en indefinidos no es más que la constatación de un fracaso. Es el reconocimiento implícito de que el marco laboral español es tan rígido y las cotizaciones sociales tan asfixiantes, que solo el dopaje del dinero público permite al autónomo dar el salto hacia la contratación estable.

En la misma línea encontramos el Programa + Uno 52, una iniciativa que otorga 6.000 euros a aquel autónomo que se estrene como empleador contratando a un mayor de 52 años. Técnicamente, es una maniobra de discriminación positiva para reinsertar un talento sénior que el mercado a menudo margina. Pero el riesgo de estas políticas es evidente: se crean empleos artificiales vinculados a la permanencia obligatoria del subsidio. Si el entorno económico no mejora y la productividad marginal del trabajador no compensa el coste real de su mantenimiento una vez evaporada la ayuda, estaremos ante una solución temporal que no ataja la precariedad estructural.

Mención aparte merece el cheque guardería del 75% para gastos de conciliación. Si bien cualquier alivio fiscal indirecto es bienvenido en las economías domésticas, este modelo de subvención a la demanda corre el riesgo de ser absorbido por una subida de precios en los servicios de cuidados, una lección de economía básica que el Gobierno de Canarias suele ignorar.

Canarias celebra hoy sus 146.000 autónomos como un motor de crecimiento, pero conviene recordar que la mejor política de conciliación no es la que se gestiona mediante burocracia. La verdadera ayuda al autónomo sería permitirle conservar el fruto de su trabajo reduciendo la carga impositiva desde el primer euro. Mientras sigamos confiando en el subsidio como analgésico, seguiremos ignorando que el problema no es la falta de ayudas, sino el exceso de obstáculos para que los autónomos respiren por sí mismos.