El Gobierno central bloquea el plan de Canarias para aumentar su endeudamiento

El Ejecutivo de España ha frenado la pretensión del Gobierno canario de elevar su margen de deuda para financiar nuevas medidas frente a la inflación. El vicepresidente primero y titular de Hacienda, Carlos Cuerpo, ha negado este miércoles la posibilidad de que el archipiélago se aparte de la regla de gasto fijada por Bruselas, una solicitud defendida por la parlamentaria de Coalición Canaria, Cristina Valido.

La justificación autonómica

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido sostuvo que las islas poseen una salud presupuestaria envidiable, siendo la comunidad con menor deuda de todo el Estado. Bajo esta premisa, la diputada reclamó un trato excepcional que permita a las arcas regionales movilizar unos 1.600 millones de euros adicionales para combatir el alza de precios, asegurando que se cumplen las tres condiciones exigidas por la Unión Europea: equilibrio fiscal, carácter temporal y vinculación a una crisis concreta.

La postura de Hacienda

Por su parte, el ministro Carlos Cuerpo ha descartado estas concesiones, apelando a la necesidad de mantener una senda de estabilidad fiscal uniforme para todo el país. Según el titular de Hacienda, las normas de la UE son de obligado cumplimiento para todas las administraciones, sin excepciones.

No obstante, desde el Ministerio se ha tratado de suavizar el rechazo poniendo en valor el respaldo estatal al archipiélago. Carlos Cuerpo recordó la existencia de un pacto para financiar acciones complementarias en las islas y subrayó la importancia de las bonificaciones al transporte incluyendo el 75% de descuento para residentes y las partidas destinadas a mejorar las conexiones interinsulares y el transporte de mercancías. Según los cálculos de Hacienda, el impacto total del apoyo estatal asciende a unos 60 millones de euros en este trimestre, una cifra que, según el ministro, es muestra suficiente del compromiso del Estado con la singularidad ultraperiférica de la región.