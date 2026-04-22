La regularización de inmigrantes desborda la gestión administrativa en Las Palmas

La puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes en España ha generado un impacto directo y notable en la gestión diaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desde esta semana, las puertas del consistorio han registrado largas esperas desde la madrugada, con ciudadanos tratando de obtener la documentación necesaria para formalizar su situación.

Una administración bajo presión

El incremento en la actividad administrativa es palpable. Solo desde el 1 de marzo, el Ayuntamiento ha expedido más de 16.000 certificados y volantes de empadronamiento, lo que supone una subida del 12% respecto al mismo período del año anterior. Aunque no todos estos trámites están vinculados exclusivamente a la regularización, esta cifra pone de relieve la exigencia sobre unos servicios sociales que ya operaban al límite de su capacidad.

Voces críticas sobre la gestión

La situación ha abierto un frente político en el Ayuntamiento. Desde el Partido Popular, la portavoz Jimena Delgado ha cuestionado la capacidad de respuesta de la administración municipal ante un proceso que podría beneficiar a cerca de 50.000 personas en Canarias. La oposición advierte que esta sobrecarga podría comprometer la atención ciudadana ordinaria y reclama una mejor planificación para evitar que los trámites habituales se vean bloqueados por el volumen extraordinario de solicitudes.

Canales de atención habilitados

Ante la avalancha de solicitudes presenciales, el Ayuntamiento ha recordado la necesidad de utilizar los canales alternativos para descongestionar las oficinas. Para facilitar el acceso a la documentación, el consistorio ha habilitado un sistema de cita previa disponible a través de su sede electrónica, el teléfono de atención 010 y los quioscos digitales instalados en las dependencias municipales.