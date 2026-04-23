La Audiencia de Cuentas alerta de una falta 'generalizada' de transparencia en los ayuntamientos canarios

El panorama de la gestión pública en Canarias presenta sombras significativas. Según el último informe de fiscalización emitido por la Audiencia de Cuentas, existe un incumplimiento extendido de la normativa sobre contratos públicos por parte de los ayuntamientos y sus entidades dependientes. El organismo, presidido por Pedro Pacheco, ha puesto de manifiesto que este fallo no se debe únicamente a carencias de personal o recursos técnicos, sino a una deficiente cultura administrativa.

La norma, específicamente el artículo 28.4 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, es tajante: las entidades están obligadas a programar su actividad contractual. Sin embargo, la realidad en los 88 municipios y sus 400 entidades asociadas es muy distinta. El informe subraya que solo un 1 % del censo total de órganos obligados realiza algún tipo de planificación, y de estos, prácticamente ninguno cumple con los estándares mínimos de calidad y contenido necesarios.

Planificación ineficaz y falta de seguimiento

Uno de los problemas más graves detectados es la temporalidad. Ninguna de las entidades analizadas aprobó su programación antes del inicio del ejercicio, tal como exige la norma. Esta planificación tardía, cuando se realiza, limita drásticamente su utilidad para ordenar el gasto público o anticipar licitaciones.

Además, el informe pone el foco en la ausencia total de mecanismos de seguimiento y evaluación. No existen informes municipales que permitan comprobar si lo proyectado se ejecuta realmente o en qué medida se ajusta a la realidad, lo que genera una preocupante falta de trazabilidad y transparencia.

Un cambio de cultura necesario

Aunque el informe destaca casos aislados de mejora en 2024 y 2025, como los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Tuineje, que, aun con deficiencias, han comenzado a incorporar esta planificación, el diagnóstico general es crítico.

La Audiencia de Cuentas concluye que el reto no es meramente formal, sino de fondo: es necesario avanzar hacia una cultura administrativa basada en la previsión, la rendición de cuentas y la transparencia real, algo que hoy sigue siendo una asignatura pendiente en la administración municipal canaria.