La crisis en la Oficina Técnica vuelve a tambalear el Gobierno de Teguise

La crisis abierta en el Gobierno de Teguise ha puesto en el punto de mira el área de Urbanismo. Ante la intención de la alcaldesa, Olivia Duque, de cambiar el reparto de áreas, el Partido Popular ha salido al paso para defender su gestión al frente de la Oficina Técnica, argumentando que la acumulación de los 5.000 expedientes es una herencia de épocas pretéritas.

Defensa de la labor realizada

Rita Hernández, portavoz del PP y responsable de Urbanismo, ha subrayado que los problemas de atasco administrativo no son fruto de la gestión actual, sino de un problema estructural acumulado de años anteriores. La formación conservadora insiste en la necesidad de soluciones técnicas reales, como el acuerdo con Gesplan, más que en cambios políticos que podrían paralizar aún más la actividad municipal.

El compromiso con el municipio

Desde el PP se mantiene una postura de responsabilidad, advirtiendo que entrar en disputas internas en estos momentos solo perjudica el funcionamiento del Ayuntamiento. Los populares recalcan que su prioridad sigue siendo desbloquear los asuntos que afectan a los ciudadanos, defendiendo que su trabajo al frente de Urbanismo ha sido el motor necesario para intentar poner orden en un servicio que ya presentaba carencias críticas antes de su llegada.

La oposición en bloque (PSOE, Primero Teguise y Nueva Canarias) ha cargado contra la gestión, calificando la situación de "insostenible" y denunciando que el enfrentamiento interno afecta gravemente al funcionamiento del municipio. Con un Gobierno que cuenta con 11 ediles frente a los 10 de la oposición, cualquier movimiento en falso podría alterar la mayoría necesaria para mantener la estabilidad del mandato.