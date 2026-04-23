"Lo que permite que Canarias sea posible": el salvavidas fiscal

En un momento en el que el discurso público en las islas parece secuestrado por el populismo de la pancarta y la fobia al capital, las palabras de Juan Ramírez Said, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), actúan como un necesario baño de realidad. Su afirmación es tajante y técnicamente incontestable: el Régimen Económico y Fiscal (REF) es "lo que permite que Canarias sea posible". Sin embargo, tras esta frase se esconde un análisis mucho más profundo sobre la supervivencia de un territorio fragmentado que lucha contra la gravedad de la burocracia centralista y los costes de la ultraperiferia.

El REF no es un subsidio, es un derecho de competencia

El error más común, y malintencionado, de ciertos sectores políticos es presentar el REF como una ayuda o un regalo del Estado. Nada más lejos de la realidad técnica. El REF es el reconocimiento de que Canarias necesita un ecosistema fiscal diferenciado para que sus empresas puedan competir en igualdad de condiciones con el continente.

Como bien apunta Ramírez, no estamos ante una concesión graciosa, sino ante un anclaje constitucional que protege la libertad de empresa frente a los costes estructurales de la insularidad. Pretender tocar el REF, como sugieren algunas voces que piden "redirigir" estos recursos hacia la planificación estatal, es, sencillamente, proponer el desmantelamiento del motor económico de las islas.

"El REF es el único mecanismo que permite al empresario canario no partir con una mano atada a la espalda frente al rodillo fiscal europeo."

Aliviar la causa: la asfixia del coste de insularidad

El diagnóstico de Ramírez Said pone el foco en la causa y no solo en el síntoma. Canarias sufre una dependencia externa que solo se mitiga permitiendo que el capital se quede en las islas. Las deducciones por inversión y la Zona Especial Canaria (ZEC) no son caprichos; son los pulmones que permiten que sectores más allá del turismo puedan respirar.

"La verdadera amenaza para Canarias no es la falta de gasto público, sino el desconocimiento del REF por parte de quienes legislan desde la distancia del despacho ministerial."

La trampa de la burocracia: el REF bajo asedio

Uno de los puntos clave del análisis es la constante inseguridad jurídica que rodea a nuestro fuero. Ramírez advierte de la necesidad de blindar estos incentivos frente a los vaivenes políticos. Desde una perspectiva técnica, el valor de un incentivo fiscal es proporcional a su estabilidad. Si el autónomo o el inversor temen que las reglas del juego cambien a mitad de partida por un pacto presupuestario en Madrid, el incentivo deja de funcionar y se convierte en un riesgo.

Conclusión: El REF es libertad, no dependencia

La defensa del REF que realiza Ramírez Said no es una petición de auxilio, sino una exigencia de respeto a la singularidad económica. Canarias no necesita que el Estado le diga cómo gestionar su riqueza a través de planes de desarrollo dirigistas; necesita que el Estado respete las herramientas que permiten que esa riqueza se genere en primer lugar.

Si algo queda claro tras las declaraciones del líder patronal es que el futuro de Canarias no pasa por inventar nuevos impuestos o imponer tasas al crecimiento, sino por fortalecer el REF. La alternativa es convertir al archipiélago en una comunidad subsidiada y dependiente. Canarias solo es posible si se le permite ser competitiva, y esa competitividad nace de la libertad fiscal que el REF, con todas sus imperfecciones, todavía garantiza.