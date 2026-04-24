El Gobierno asfixia a Canarias: incumple el REF y bloquea los fondos de La Palma

El viaje presidencial a Madrid no es una cumbre política, es una auditoría de la parálisis. Canarias acude a Hacienda con una hoja de servicios donde la ejecución del Régimen Económico y Fiscal (REF) es, de nuevo, la variable de ajuste de los Presupuestos Generales del Estado.

El diferencial fiscal, la brecha del REF

El objetivo es desatascar partidas que, por ley, deberían ser automáticas. La realidad técnica es que Canarias presenta una presión fiscal indirecta menor (IGIC al 7%), pero soporta una estructura de costes logísticos que encarece la actividad un 15% por encima de la media peninsular.

El REF obliga al Estado a que la inversión media por habitante en Canarias no sea inferior a la media nacional.

Clavijo va a pedir que se cumpla el diferencial de inversión de 2025 y 2026, que históricamente sufre un déficit de ejecución real de entre el 20% y el 30% respecto a lo presupuestado.

La Palma, la reconstrucción a paso de BOE

El decreto de reconstrucción de La Palma es el caso de estudio de la ineficiencia planificada. Se estima que la pérdida de capital productivo por el volcán superó los 840 millones de euros. La dependencia de convenios bilaterales para infraestructuras hidráulicas y viales ha provocado que, tras casi cinco años, la ejecución de grandes obras de conectividad no alcance el 50% de lo proyectado. Se busca en Madrid el visto bueno para fondos que ya deberían estar en el balance de situación de las empresas palmeras.

La trampa de la financiación autonómica

Canarias sigue siendo una de las comunidades peor financiadas por habitante en el modelo de régimen común, recibiendo aproximadamente 200 euros menos que la media si ajustamos por insularidad y dispersión.

Cada mes de retraso en el desatasque de los convenios de carreteras o empleo supone un lucro cesante para el sector privado que la administración es incapaz de cuantificar.

"La soberanía no se mide por el número de reuniones en la Castellana, sino por la capacidad de retener el ahorro propio sin pedir permiso a un tercero."

El problema no es la sintonía con los nuevos ministros. El problema es un modelo contable donde el 80% de la inversión pública en las islas depende de una firma en Madrid. Menos política de ventanilla y más automaticidad fiscal. Canarias no necesita que mayo sea el mes del desbloqueo; necesita que el Estado deje de ser el bloqueador por defecto de su propia arquitectura financiera.