El Gobierno canario carga contra el Ejecutivo de Sánchez por el 'olvido' a las islas

Tensión por el desabastecimiento

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado este jueves su malestar ante la falta de contestación del Estado a las misivas enviadas hace dos semanas por el presidente Fernando Clavijo. El Ejecutivo regional busca un plan de choque específico para las islas ante el riesgo de desabastecimiento de combustible derivado de la guerra de irán, reclamando que se tengan en cuenta las singularidades del Archipiélago desde el inicio de cualquier medida.

Críticas a la gestión del PSOE

El portavoz fue contundente al denunciar el persistente "olvido institucional" del Ejecutivo central hacia el Archipiélago. Cabello señaló que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, valida sistemáticamente medidas estatales que ignoran las singularidades de las islas, limitándose a introducir correcciones a posteriori solo para intentar maquillar su imagen pública tras las críticas del PSOE.

El 'decreto Canarias' y la vía financiera

Ante la parálisis de una reforma del sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo canario ve inviable en esta legislatura, el Gobierno regional prioriza el denominado decreto Canarias. El objetivo es lograr una herramienta que garantice el cumplimiento de la "agenda canaria", la flexibilización de la regla de gasto y la capacidad de endeudamiento necesaria para afrontar la crisis sin depender de los tiempos del Gobierno central.