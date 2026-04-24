La ruina de Canarias: el 48% sin ahorros por el infierno fiscal y los subsidios

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida son la bofetada de realidad que ningún despacho ministerial podrá maquillar. Canarias lidera, con una ventaja trágica, los peores indicadores de resiliencia económica de España. No es una racha de mala suerte, es el resultado lógico de una arquitectura institucional que penaliza la acumulación de capital y premia la dependencia del subsidio.

El hecho de que el 48% de los hogares, casi uno de cada dos, carezca de capacidad para afrontar el más mínimo imprevisto no es un capricho del azar meteorológico ni una racha de mala fortuna. Es el resultado aritmético de una arquitectura institucional que ha decidido que el capital debe estar en manos de la Administración y no en el bolsillo del ciudadano.

Estamos ante una sociedad financieramente desarmada. Cuando la mitad de la población presenta una tasa de ahorro neto nula o negativa, la soberanía individual desaparece para dar paso a la servidumbre. Sin ese "colchón" del que hablan las encuestas, no existe la propiedad, solo el usufructo temporal de una vida sujeta al permiso del BOE. Se trata de aliviar el síntoma de la vulnerabilidad con la morfina del subsidio, mientras la causa real, una presión fiscal indirecta asfixiante y una inflación que devora la renta disponible, sigue intacta en el centro del sistema.

El dato de la morosidad en la vivienda, que roza el 15,4%, es el grito desesperado de un mercado donde la oferta ha sido estrangulada por el dogma regulatorio. Se culpa a los precios, pero se ignora que el precio es solo el mensajero de la escasez. Mientras se impide liberar suelo y se protege la inseguridad jurídica, el canario se ve obligado a elegir entre el plato de comida o el recibo del alquiler. No es una crisis de consumo; es una crisis de confiscación. El Estado extrae la productividad del trabajador a través de una selva de tasas y regulaciones, devolviendo después apenas unas migajas en forma de "ayuda social" que solo sirve para perpetuar la precariedad.

La tragedia de ese 33,8% de la población en riesgo de exclusión es la prueba definitiva del colapso del modelo de planificación. Canarias es hoy el laboratorio donde se demuestra que se puede inyectar dinero público a espuertas y, simultáneamente, empobrecer a la población si se le arrebata la capacidad de acumular capital. El ahorro es el primer peldaño de la libertad y el último reducto de la dignidad frente a la arbitrariedad política. Sin él, el canario no es un ciudadano; es un rehén de la próxima reunión en Madrid o del próximo decreto de auxilio.

La solución no vendrá de más transferencias, sino de permitir que el canario vuelva a ser dueño de su excedente. Menos tutela y más capital, esa es la única aritmética que no miente.