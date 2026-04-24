Nueva Canarias toma posiciones en la cúpula de Guaguas Municipales

El Consejo de Administración de la compañía pública de transportes ha completado su estructura este viernes. Tras la salida voluntaria de Carlos Alberto Rodríguez, la formación ha consolidado su peso en la entidad con la incorporación de tres perfiles clave: el concejal Pedro Quevedo, quien lidera el área tras la última reorganización municipal, la consejera insular Inés Miranda y la vocal Laura Giannina Padrón.

Un órgano al completo

Con estos nombramientos, Guaguas Municipales resuelve la vacante que permanecía abierta desde hace tiempo. El Consejo queda configurado ahora con un espectro representativo que abarca al PSOE y al PP, además de perfiles técnicos, miembros de la Federación de Empresarios del Transporte y representantes directos de la plantilla, como Valerio Medina y Miguel Ángel Medina.

Política de retribuciones

A pesar de los cambios en la cúpula, la empresa mantiene inalterada una de sus decisiones políticas más consolidadas. Aunque los estatutos vigentes permiten el abono de una retribución económica a los consejeros por su asistencia a las reuniones, la entidad continúa sin realizar pagos por este concepto, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años.