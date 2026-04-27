El Gobierno de Canarias ha actualizado el umbral de deducción en el IRPF para rentas del trabajo hasta los 18.276 euros. Tras el anuncio, la realidad aritmética: no estamos ante una bajada de impuestos, sino ante una deflactación parcial. Al elevar el límite desde los antiguos 16.800 euros, la Administración simplemente evita que el trabajador pague más por el mero hecho de que su sueldo nominal suba para empatar con la inflación. Es el Estado dejando de castigar la supervivencia del poder adquisitivo.

La medida se traduce en un alivio máximo de 225 euros anuales para quienes ganan menos de 15.120 euros, una cifra que se diluye progresivamente hasta desaparecer al rozar los 18.276. En un escenario de doble insularidad y costes al alza, este 'beneficio' apenas supone un goteo de liquidez mensual que no altera la estructura de costes del ciudadano.

"Ajustar un umbral para no confiscar el aumento del IPC no es un alivio fiscal, es un acto de mínima higiene contable."

Al centrar el esfuerzo solo en el tramo bajo, se ignora a la clase media y se genera un 'salto' fiscal que penaliza la mejora salarial. La verdadera reforma no vendría de estos microajustes supeditados a no ganar un euro más, sino de una bajada de tipos general que permita al canario retener su renta desde el origen. Mientras la prosperidad dependa de una deducción de 18 euros al mes, la autonomía financiera seguirá siendo un espejismo en el Boletín Oficial.