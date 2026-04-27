La "agilidad" de la Administración canaria: cinco años de retraso y ninguna responsabilidad

El viceconsejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens, ha defendido recientemente la necesidad de "ser ágiles" para sustituir a los funcionarios que se jubilan. Una afirmación que, en otro contexto, podría interpretarse como una declaración de intenciones razonable. El problema es que choca frontalmente con la realidad que él mismo describe.

Porque mientras se apela a la agilidad, la Administración autonómica ha tardado cerca de cinco años en culminar procesos de estabilización que debían haber concluido en 2024. Cinco años. Una cifra difícil de encajar con cualquier estándar mínimamente exigente de eficacia pública.

Lejos de asumir responsabilidades, la explicación ofrecida por Llorens es reveladora: "la experiencia dice que este tipo de plazos no se pueden cumplir". Es decir, se reconoce abiertamente que los objetivos fijados no eran realistas... o, lo que es más preocupante, que no existe capacidad para cumplirlos.

A partir de ahí, el argumento se completa con el habitual repertorio: falta de medios, legislación estatal alejada de la realidad autonómica y la complejidad inherente a los procesos administrativos. Todo influye, sin duda. Pero la ausencia de autocrítica es llamativa.

Porque cuando todo falla —los plazos, la ejecución, los objetivos— y nadie asume responsabilidades, el problema deja de ser estructural para convertirse en político.

Objetivos incumplidos... y normalizados

Otro punto clave de la entrevista es el reconocimiento de que Canarias no ha alcanzado el objetivo del 8% de temporalidad exigido por la Unión Europea. Un objetivo central en la reforma del empleo público que, sencillamente, no se ha cumplido.

Sin embargo, lejos de presentarse como un fracaso que exige medidas urgentes, se diluye en una explicación genérica: "es complicado". Y lo es. Pero gobernar consiste precisamente en afrontar lo complicado, no en justificarlo.

El discurso oficial insiste en que los procesos selectivos deben acortarse. Pero la realidad es que siguen siendo largos. Muy largos. Y mientras tanto, la solución sigue siendo la misma: recurrir a personal interino para cubrir necesidades estructurales.

Se genera así un círculo difícil de romper. La interinidad se presenta como un problema a resolver, pero al mismo tiempo se convierte en un elemento imprescindible para sostener el funcionamiento diario de la Administración.

Cuando los argumentos técnicos se agotan, aparece una constante habitual en el discurso político: la herencia. Llorens señala que muchos de los problemas actuales provienen del pasado, de una estructura administrativa antigua y rígida.

Es cierto que la inercia institucional existe. Pero también lo es que los responsables actuales llevan años en la gestión. Apelar permanentemente al pasado como explicación termina diluyendo cualquier responsabilidad presente.

El problema de fondo no es la falta de diagnóstico. Está identificado: procesos largos, estructura rígida, exceso de temporalidad. El problema es la ejecución.

Porque mientras se insiste en la necesidad de ser ágiles, los datos reflejan lo contrario: retrasos prolongados, objetivos incumplidos y dependencia de soluciones provisionales.

La Administración no se moderniza con declaraciones. Se moderniza cumpliendo plazos, alcanzando objetivos y ofreciendo resultados medibles.

Y hoy, a la vista de lo que reconoce el propio viceconsejero, esa transformación sigue siendo más un discurso que una realidad.