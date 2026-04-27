El sector de la restauración en las Islas se enfrenta a un nuevo escenario de presión administrativa. Tras la reciente escalada de las temperaturas, la Inspección de Trabajo ha intensificado su campaña de vigilancia sobre las terrazas y espacios al aire libre, bajo un marco normativo que endurece las condiciones de operatividad en momentos de calor extremo. Lo que sobre el papel se presenta como una medida de protección, sobre el terreno se traduce en un régimen de sanciones que puede alcanzar cifras de cinco dígitos para los propietarios de bares y cafeterías.

La normativa, que ya prohíbe la realización de determinadas tareas durante las alertas naranjas o rojas de la Aemet, pone ahora el foco en el diseño y la gestión de los espacios exteriores. No se trata solo de la exposición directa al sol; el escrutinio técnico evalúa ahora si las estructuras de las terrazas, sombrillas, carpas o toldos, son suficientes para mitigar el estrés térmico, trasladando la responsabilidad de la gestión climática íntegramente al balance de situación de la pequeña empresa.

La aritmética de la sanción

Las multas por infracciones consideradas graves en materia de prevención de riesgos laborales oscilan entre los 2.451 y los 49.180 euros. En términos técnicos, para un pequeño negocio de hostelería, una sola sanción de este calibre no es una corrección administrativa, sino una amenaza directa a su viabilidad financiera.

El problema de fondo es la colisión entre la seguridad jurídica y la arbitrariedad de la interpretación. Al no existir un umbral de temperatura único y universalmente aplicado para el cierre de una terraza, el empresario se ve obligado a decidir entre la parálisis de su actividad, con la consiguiente pérdida de ingresos y la imposibilidad de cubrir costes fijos, o el riesgo de una multa que podría forzar el cierre definitivo del establecimiento.

Aliviar el riesgo castigando la actividad

La realidad del sector servicios en las islas es que la terraza no es un añadido, sino el pulmón económico de miles de negocios. Imponer restricciones de uso basadas en variables meteorológicas, sin compensaciones fiscales ni flexibilidad en las cuotas sociales, supone un castigo adicional a una estructura de costes ya de por sí tensionada.

"Cuando la norma ignora la realidad operativa del negocio, la protección se convierte en prohibición y el inspector en un agente de la parálisis económica."

Mientras la Administración refuerza los mecanismos de vigilancia y sanción, el sector sigue reclamando una regulación que entienda la naturaleza del trabajo al aire libre en un territorio ultraperiférico. La solución técnica no pasa por aumentar la presión punitiva sobre el hostelero, sino por fomentar medidas de adaptación que no pasen necesariamente por el precinto de la actividad.

Conclusión técnica: La factura de la regulación

Los datos de la inspección confirman una tendencia clara: el endurecimiento de la tutela estatal sobre el espacio privado de explotación comercial. Canarias, cuya economía depende críticamente de la hospitalidad y el uso del espacio público, se encuentra en el centro de este experimento regulatorio.

La pregunta que queda en el aire no es si se debe proteger al trabajador, algo que cualquier empresario sensato ya prioriza por interés propio, sino si el coste de esta nueva burocracia térmica terminará por expulsar del mercado a aquellos que no pueden permitirse transformar su terraza en una estructura climatizada cada vez que el termómetro sube. Al final, menos libertad para gestionar el riesgo suele traducirse en menos negocios abiertos para contarlo.