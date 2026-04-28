Los Bonos Consumo Archipiélago se han evaporado en cuestión de minutos. Lo que la Administración se apresurará a vender como un «éxito rotundo de convocatoria» es, bajo un análisis técnico de flujos, la confirmación de una patología económica profunda. El ciudadano canario no se ha lanzado en masa a una plataforma digital por un repentino impulso consumista; lo ha hecho por la urgencia de recuperar, aunque sea en forma de cupón, una fracción de la renta que la presión fiscal y la inflación le han confiscado previamente.

La trampa del cupón: obligar al consumo para devolver la renta

La celeridad del agotamiento de estos 3,75 millones de euros no es un indicador de dinamismo, sino de anemia de ahorro. En una región donde el 48% de los hogares vive sin red de seguridad, el bono no actúa como un incentivo, sino como un respirador artificial. El éxito de la convocatoria es, en realidad, el síntoma de una sociedad financieramente exhausta que colapsa los servidores públicos para obtener un descuento que apenas compensa el encarecimiento de la cesta de la compra.

Aquí se confirma la tesis del doble ataque al ahorro. Primero, el Estado extrae el capital mediante una estructura impositiva que castiga la capitalización privada; segundo, induce al ciudadano a gastar su escaso remanente en una ventana temporal estrecha para poder beneficiarse de la «devolución» de su propio dinero. Se obliga a consumir so pena de perder el beneficio, impidiendo que ese capital se destine a la verdadera resiliencia económica: la amortización de deuda o el ahorro preventivo.

La rapidez con la que desaparecen estos bonos es proporcional a la asfixia de una población que solo respira cuando el regulador abre la válvula de forma arbitraria. Canarias no necesita la lotería del subsidio puntual, sino la estabilidad de una bajada de impuestos que permita al ciudadano decidir, sin cronómetros ni códigos QR, cómo y cuándo gestionar su esfuerzo. Mientras la prosperidad de las islas se mida por la velocidad a la que se agota una partida presupuestaria, la autonomía financiera seguirá siendo un espejismo en manos del planificador de turno.