España y Canarias unen fuerzas para salvar más de 200 millones en fondos europeos

El calendario aprieta y las administraciones públicas buscan oxígeno. Ante el complejo escenario que supone el cumplimiento de los plazos para la ejecución de los fondos europeos Next Generation, tanto el Gobierno de España como el de Canarias han unido fuerzas para presentar una petición formal ante la Comisión Europea. El objetivo es claro: conseguir una moratoria de doce meses que permita finalizar con garantías las inversiones destinadas a proyectos de transición energética en el Archipiélago.

La necesidad de una prórroga

La solicitud, impulsada tras las recientes gestiones de Pedro Sánchez, busca flexibilidad ante la realidad operativa de los proyectos. La integración de infraestructuras renovables en un territorio fragmentado y con características orográficas especiales como el canario ha ralentizado, en ocasiones, los ritmos previstos inicialmente en el marco de financiación europea.

Esta pinza institucional entre Madrid y el Gobierno regional pretende evitar la pérdida de recursos críticos para la modernización del sistema eléctrico isleño. La prórroga solicitada daría un respiro vital para asegurar que los parques eólicos, las plantas solares y los proyectos de almacenamiento planificados puedan concluirse sin la presión de la fecha límite actual.

El reto de la descarbonización

Esta petición pone de relieve el desafío técnico y administrativo que afronta Canarias en su camino hacia la descarbonización total. Más allá de la disponibilidad del dinero, el reto radica en la compleja tramitación de permisos, la integración de redes y la capacidad logística para materializar inversiones que son estratégicas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Bruselas deberá evaluar ahora si concede este margen adicional. De obtenerse el visto bueno de las autoridades comunitarias, Canarias ganaría un año precioso para garantizar que la transición energética no se quede a medio camino y que los fondos Next Generation se traduzcan, finalmente, en una red eléctrica más limpia, estable y soberana.