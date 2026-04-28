La exedil socialista Inmaculada Medina declara ante el juez por presunto fraude en Parques y Jardines

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de desentrañar la supuesta trama de corrupción del caso Valka, ha vivido este martes una sesión determinante. La exconcejal socialista Inmaculada Medina ha comparecido ante el juez Rafael Passaro Cabrera para dar explicaciones sobre su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en el área de Parques y Jardines.

El caso Valka, que se instruye como una pieza separada, examina un volumen importante de facturación municipal entre 2015 y 2022. La labor del fiscal anticorrupción, Javier Ródenas, se centra en determinar si existió una sistemática sobrefacturación destinada al fraude, la malversación de caudales públicos y la prevaricación administrativa.

La postura de la exedil: "Conciencia tranquila"

Inmaculada Medina, que renunció a su acta de concejal el pasado noviembre a raíz de la ampliación de la querella, ha marcado distancia con el resto de los implicados al decidir declarar ante el magistrado. A su salida de los juzgados, ha insistido en la legitimidad de su trabajo durante su etapa en el Consistorio, asegurando que se mantiene firme en su defensa y con la "conciencia tranquila", confiada en que la Justicia terminará por exculparla de los cargos que se le imputan.

El silencio del resto de investigados

La jornada ha contrastado con la estrategia defensiva adoptada por el resto de los llamados a declarar. Tanto los técnicos Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, como el empresario Felipe Guerra —cuyas entidades son objeto de análisis judicial— han optado por el mutismo. Amparándose en su derecho constitucional a no declarar, los investigados han evitado responder a las preguntas del juez y de las partes, dejando el peso de la instrucción sobre la abundante documentación contable que ya obra en manos del juzgado.