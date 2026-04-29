Asinca advierte: el 'dogma climático' de la UE pone en riesgo la industria de Canarias

La Asociación Industrial de Canarias (Asinca) ha elevado una advertencia técnica que define el futuro de la competitividad en el archipiélago. En un encuentro estratégico, la patronal ha defendido la necesidad de un tratamiento específico para los sectores productivos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) dentro del marco legislativo de la UE. La tesis de la industria es clara: la aplicación uniforme de las tasas al carbono y las nuevas normativas ambientales supone un riesgo de asfixia para una producción local que ya soporta unos costes logísticos estructurales por su lejanía y fragmentación.

El sobrecoste de la insularidad frente al dogma climático

La industria canaria opera bajo una desventaja competitiva natural que solo se compensa mediante instrumentos como el REA (Régimen Específico de Abastecimiento) o las ayudas al transporte. Sin embargo, la nueva agenda verde de Bruselas amenaza con introducir gravámenes que no distinguen entre un centro de producción en el corazón de Europa y uno situado a 2.000 kilómetros del continente.

Asinca sostiene que, sin una excepción técnica para las RUP, la industria local se enfrenta a un escenario de pérdida de soberanía productiva. La paradoja es evidente: se pretende incentivar la sostenibilidad aumentando los costes de producción locales, lo que termina favoreciendo la importación de productos foráneos con mayor huella de carbono, pero menor carga fiscal regulatoria. Es, de nuevo, un ataque a la capacidad de ahorro y reinversión del empresario canario en favor de una planificación centralizada que ignora la aritmética de las distancias.

La defensa del Arbitrio (AIEM) como muro de contención

Uno de los puntos clave en la defensa de los industriales es el mantenimiento y la actualización del AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías). Este instrumento no es un privilegio, sino un mecanismo de nivelación necesario para que el producto elaborado en las islas pueda competir con el exterior.

La industria representa un porcentaje crítico del empleo de alta calidad y estabilidad en Canarias, sectores que no dependen de la estacionalidad turística.

Eliminar o debilitar las protecciones específicas bajo el pretexto de la armonización fiscal europea condenaría al sector secundario canario a una irrelevancia estadística.

"La competitividad de Canarias no puede ser moneda de cambio de una transición energética que se diseña en despachos alejados de la realidad atlántica".

Autonomía productiva o dependencia total

En definitiva, el posicionamiento de Asinca es un recordatorio de que la libertad económica en Canarias depende de su capacidad para producir lo que consume. Si la UE impone una fiscalidad climática sin excepciones RUP, estará promoviendo una desindustrialización encubierta.

La verdadera política de desarrollo para el archipiélago no pasa por más subvenciones coyunturales, sino por un marco de seguridad jurídica y fiscal que reconozca que producir en una isla tiene un coste base má más elevado. Solo blindando estas especificidades se podrá garantizar que el millón de ocupados que hoy celebra Canarias cuente con el respaldo de una industria sólida, capaz de generar valor sin ser asfixiada por la burocracia de los objetivos de emisiones continentales.