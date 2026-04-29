Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) confirman un hito histórico para el mercado laboral canario, que por primera vez supera la barrera del millón de personas ocupadas (1.012.300). Con una tasa de paro que desciende hasta el 11,4%, el archipiélago firma su mejor registro desde 2008. Sin embargo, más allá de la cifra bruta, la anatomía de estos datos revela que es la iniciativa privada la que está actuando como el verdadero motor de resiliencia en las islas.

El músculo privado frente a la contracción pública

Durante el último trimestre, el sector privado ha demostrado ser el único generador neto de oportunidades en el archipiélago. Mientras que la Administración Pública redujo su plantilla en 1.300 asalariados, las empresas canarias absorbieron esa caída y sumaron 18.300 nuevos empleos. Este dinamismo trimestral contrasta con la fotografía anual, donde el crecimiento fue más dependiente del presupuesto institucional. De los puestos creados en los últimos doce meses, el sector privado aportó 20.800 frente a un sector público que sumó 15.600.

La aritmética es clara: en el corto plazo, el sector servicios, impulsado por una reclasificación de actividades que ha absorbido parte de la ocupación de la construcción, ha sido el baluarte del empleo. Por el contrario, sectores primarios como la agricultura siguen mostrando una pérdida de ocupación, mientras la industria se mantiene en una fase de estancamiento técnico.

Brecha de género y asimetrías provinciales

La consolidación del millón de ocupados presenta, no obstante, disparidades significativas en su distribución. Aunque la ocupación creció en ambos sexos, el ritmo fue superior en los hombres (+9.200) frente a las mujeres (+7.800). Esta diferencia mantiene una brecha estructural: la tasa de paro masculina se sitúa en el 10,3% (con 563.700 ocupados), mientras que la femenina resiste en el 12,6% (497.000 trabajadoras).

Curiosamente, la geografía dicta excepciones notables. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tasa de paro femenina ha caído hasta el 10,2%, una cifra que no solo mejora la media regional, sino que se sitúa por debajo de la media nacional general. Este dato sugiere una dinámica de absorción laboral más eficiente en la provincia occidental, desafiando la tendencia de desempleo estructural que históricamente ha lastrado al talento femenino.

Productividad sobre volumen

Canarias ha alcanzado el éxito cuantitativo, pero el reto ahora es cualitativo. Que el sector privado sea el responsable del 100% del empleo creado en el último trimestre indica una reactivación de la inversión empresarial a pesar de los costes regulatorios. El desafío para bajar de ese 11,4% de paro no reside en seguir expandiendo la nómina pública, sino en permitir que el sector privado ,el único que ha demostrado capacidad de crecimiento orgánico en este inicio de 2026, cuente con un entorno de menor presión fiscal que transforme este volumen de contratos en una mejora real de la renta disponible.