Cruce de reproches en el Parlamento regional por la baja ejecución de los fondos europeos en Canarias

Un debate marcado por la urgencia

El Parlamento de Canarias ha vivido este miércoles una tensa sesión plenaria centrada en la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La bancada socialista ha liderado la ofensiva, denunciando lo que califican como un "fallo sistémico" por parte del Ejecutivo autonómico, señalando el preocupante bajo ritmo de ejecución de los fondos europeos cuando restan apenas tres meses para el cierre del plazo general.

El diputado socialista Manuel Hernández ha sido tajante en su crítica al advertir que Canarias se encamina a perder más de 200 millones de euros en fondos no ejecutados. "El tiempo se agota y las islas no pueden permitirse perder ni un solo euro más", ha asegurado Hernández, quien sostiene que el Gobierno se refugia en "una amalgama de excusas" en lugar de tomar medidas correctoras urgentes para movilizar los 578 millones que, según sus datos, permanecen aún pendientes.

La defensa de la consejera de Hacienda

Por su parte, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha rechazado de plano que la situación en las islas constituya una anomalía, situando la ejecución regional en niveles comparables a la media estatal -alrededor del 55%-. Asián ha calificado los datos esgrimidos por la oposición de "volátiles" y ha recordado que el calendario no es rígido, citando como ejemplo que, en materia de vivienda, la ejecución podrá extenderse hasta junio de 2028.

"El calendario no está cerrado de forma definitiva y las cifras actuales deben manejarse con prudencia", ha subrayado la consejera de Hacienda durante su intervención, instando a evitar el alarmismo.

El problema de la arquitectura burocrática

Más allá de las cifras, el debate ha derivado en un análisis sobre los obstáculos estructurales. Matilde Asián ha defendido que las dificultades actuales son el resultado de un modelo de gobernanza diseñado durante la legislatura pasada, marcado por la excesiva centralización estatal de los programas.

La titular de Hacienda ha denunciado la falta de coordinación en los sistemas telemáticos entre el Estado y las comunidades autónomas, así como una carga burocrática asfixiante que no ha ido acompañada de las reformas necesarias. En este sentido, ha lamentado especialmente la falta de una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público, una reforma que -a su juicio- habría sido la clave para agilizar la contratación y dinamizar la gestión de estos recursos europeos.